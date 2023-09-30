Майже затоплений: вчені нанесли на карту невидимий восьмий континент

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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30 вересня 2023

Під час дослідження зразків гірських порід вченим вдалося скласти вдосконалену карту Зеландії. 

Про це  повідомляє phys.org.

Екземпляри для вивчення здобула невелика група геологів і сейсмологів. Зразки витягнули з дна океану.

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Зеландія – майже затоплений континент, який відколовся від Австралії. Дослідження вказують, що 83 млн років тому суперконтинент Гондвана розірвало геологічними силами. Це призвело до викинення континентів, які існують зараз.

Водночас створило й інший, який зараз затоплений. Вважається, що континент Зеландія приблизно на 94% знаходиться під водою. Близько 6% складають Нову Зеландію та прилеглі острови. 

 Фото: Карта розташування Південної Зеландії з виділенням зразків, використаних у цьому дослідженні/researchgate.net

Зеландія занурена під воду, тому не вивчена добре. У новій спробі дослідницька група прагнула уточнити існуючі карти континенту за допомогою зразків гірських порід і проб осаду, які походять із бурових ділянок і берегів островів.

Після цього команда провело вторинне дослідження – у ньому вивчили сейсмічні дані регіону. Лише потім створили більш досконалу карту всього континенту Зеландія площею 5 млн кв. км.

Під час дослідження також виявили геологічні структури в Західній Антарктиді. Вони вказують на можливість існування зони субдукції поблизу плато Кемпбелл – лінійної зони на межі зіткнення літосферних плит, уздовж якої відбувається занурення блоків земної кори однієї з них під блоки іншої.

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Але магнітних аномалій вчені у цій області не виявили, що є аргументом проти теорій про зсув у цьому регіоні. Разом із тим припускають, що система магнітної аномалії Кемпбелла виникла в результаті розтягування Гондвани під час її розриву.

Під час цього процесу й утворилося дно океану, яке розташоване в нижніх частинах континенту Зеландія.

Нещодавно вдосконалена карта показує не лише розташування осі магматичної дуги восьмого континенту, але й інші основні геологічні особливості.

Повне дослідження опубліковане в журналі Tectonics.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося змоделювати життя на планеті Земля через 250 млн років

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