У Бучі невідомі облили фарбою мурал – поліція знайшла зловмисника. ФОТО

У Бучі на Київщині невідомі облили фарбою мурал.

Про це повідомила поліція Київської області.

З повідомленням про пошкодження зображення на стіні будинку культури до правоохоронців звернулися місцеві жителі.

Реклама:

Цей мурал зробили художники із США тиждень тому.

Фото: Поліція Київщини

За кілька годин правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець.

Свої дії пояснив тим, що картина йому не сподобалась.

Фото: Поліція Київщини

Наразі слідчі Бучанського управління поліції проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна – ч. 1. Ст 194 ККУ.

Раніше ми розповідали про мурал французького художника у Києві, який присвячений українському воїну, якого стратили росіяни.