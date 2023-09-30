У Бучі невідомі облили фарбою мурал – поліція знайшла зловмисника. ФОТО

У Бучі на Київщині невідомі облили фарбою мурал.
Про це повідомила поліція Київської області.
З повідомленням про пошкодження зображення на стіні будинку культури до правоохоронців звернулися місцеві жителі.
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Цей мурал зробили художники із США тиждень тому.
|Фото: Поліція Київщини
За кілька годин правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець.
Свої дії пояснив тим, що картина йому не сподобалась.
|Фото: Поліція Київщини
Наразі слідчі Бучанського управління поліції проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна – ч. 1. Ст 194 ККУ.
Раніше ми розповідали про мурал французького художника у Києві, який присвячений українському воїну, якого стратили росіяни.
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