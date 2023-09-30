У Бучі невідомі облили фарбою мурал – поліція знайшла зловмисника. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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30 вересня 2023

У Бучі на Київщині невідомі облили фарбою мурал.

Про це повідомила поліція Київської області.

З повідомленням про пошкодження зображення на стіні будинку культури до правоохоронців звернулися місцеві жителі.

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Цей мурал зробили художники із США тиждень тому.

 Фото: Поліція Київщини 

За кілька годин правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець.

Свої дії пояснив тим, що картина йому не сподобалась. 

 Фото: Поліція Київщини

Наразі слідчі Бучанського управління поліції проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна – ч. 1. Ст 194 ККУ.

Раніше ми розповідали про мурал французького художника у Києві, який присвячений українському воїну, якого стратили росіяни

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