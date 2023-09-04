Археологи виявили найдавніший римський форум в Іспанії. ФОТО

Археологи виявили найдавніший римський форум в Іспанії – це своєрідний "майдан" віком понад 2000 років на території портового міста.
Вчені Інституту спадщини та гуманітарних наук Сарагоського університету вважають його найдавнішим з усіх, які були розкопані у глибині Піренейського півострова.
Розкопки проводились у муніципалітеті Ель-Бурго-де-Ебро на північному сході Іспанії, повідомляє Arkeonews.
Науковці також знайшли значну кількість латинських написів на кераміці та інших предметах, що свідчить про те, що жителі стародавнього міста писали і розмовляли латиною.
|Фото: University of Zaragoza/Arkeonews
Форум – найважливіша частина римського міста, де розташовувалися політичні та релігійні інституції.
Цього року археологи зосередились на центральній частині площі, яка була обрамлена портиком і оточена низкою приміщень, що можливо використовувалися для торгівлі.
Назва стародавнього римського міста, у якому розміщувався знайдений форум, поки що невідома.
Деякі вчені припускають, що це може бути Кастра Аелія – місто, яке колись було військовим табором.
Римське місто, яке вивчають археологи, було сплановане у вигляді сітки. Воно виконувало функцію "пункту входу" та перерозподілу товарів, що траспортувалися річкою.
Утім, місто проіснувало недовго, кажуть науковці. Є свідчення, що воно було знищене під час Серторіанської війни на початку І століття до нашої ери.
"Ми впевнені, що лише через 6 чи 7 десятиліть після побудови міста, воно було зруйноване, про що свідчать виявлені рівні пожежі та велика кількість археологічного матеріалу, залишеного його мешканцями.
Ми навіть не виключаємо, що знайдемо людські останки", – зазначив співдиректор розкопок Унізар Борха Діас.
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Нагадаємо, нещодавно в Австрії археологи знайшли дитяче взуття, якому понад 2 тисяч років.
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