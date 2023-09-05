Зоозахисники проведуть Всеукраїнський марш прибирання: як долучитися

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 вересня 2023

Зоозахисники гуманістичного руху UAnimals протягом 16-17 вересня проведуть Всеукраїнський марш прибирання у п’ятьох національних парках і заповідниках України.

Акції пройдуть на територіях, де через засмічення та екоцид внаслідок повномасштабного вторгнення Росії страждають та гинуть тварини, повідомили в UAnimals. 

У рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine зооволонтери перетворили Марш за тварин, який, починаючи з 2017-го щороку проходив по всій Україні, на Всеукраїнський марш прибирання

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Протягом 16-17 вересня прибирання відбудуться у: 

  • Києві, Національний природний парк "Голосіївський";
  • Миколаївській області, Національний природний парк "Бузький гард";
  • Івано-Франківській області, Національний природний парк "Гуцульщина"; 
  • Запоріжжі, Національний заповідник "Хортиця"; 
  • на Закарпатті, Національний парк "Ужанський". 

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Фото: UAnimals

Долучитися до Всеукраїнського маршу прибирання можуть усі охочі в кожному місті.  

"Після підриву Каховської ГЕС оголились пляжі, повні сміття, в якому плутаються й потерпають тварини. Гектари територій забруднені пластиком, який тварини їдять й зрештою помирають. Також багато парків, віддалених від зони бойових дій, засмічені та потребують уваги. Ми маємо взятись і очистити ці парки", – зазначив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук. 

Фото: UAnimals

UAnimals всеукраїнський гуманістичний рух, що існує з 2016 року і пропагує гуманне ставлення до тварин, захищає їх від експлуатації та знущань. 

У 2017 році команда UAnimals провела перший Всеукраїнський марш за права тварин, який зібрав понад 5000 людей і став наймасштабнішою зоозахисною подією у Східній Європі. 

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Раніше ми повідомляли, що у Варшаві відбувся Марш порятунку тварин від війни в Україні. 

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