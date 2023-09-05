"Вивів три групи, які заблукали": військові розповіли історію про коптер, який став символом батальйону

На Бахмутському напрямку за допомогою дрона Matrice 300 військовослужбовець допоміг трьом українським групам бійців вибратися з небезпечної зони та повернутися на позиції.

Після того залізній пташці дали позивний "Зірка Давида", повідомляють в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії.

Події відбувалися у квітні цього року. Після зливи близько другої години ночі землю вкрив туман.

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Через погану видимість дві групи екіпажу, які вирушили за пораненими, збилися з маршруту й заблукали. На пошуки вирушила третя група розвідників – однак безуспішно.

Фото: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"

Тоді військовий з позивним "Бугай" вирішив використати дрон, хоч був упевнений, що пташка не зможе виконувати свої функції в таких умов.

"Я б їх не знайшов так, але міг дати орієнтир. Для цього я обрав точку. Нею стало кладовище неподалік Часового Яру. Я підняв дрон на 100 м, дорогу було видно, тоді пролетів від Часового Яру на 3 км і підняв ще на 200 м. Далі увімкнув усі навігаційні лампочки, підсвітку знизу і стробоскоп", – розповідає Бугай.

Першим світло від дрона побачив екіпаж групи, яка рухалася на транспортері, потім – група розвідників та група, яка їхала за пораненими.

Кожні 10 секунд Бугай відлітав на 100 м, чекав 10 секунд, щоб побратими бачили напрям руху "пташки".

Таким чином пташка вивела бійців на позиції. Відтоді дрон має символічний позивний – "Зірка Давида" та є символом 2 Батальйону оперативного призначення Бригади швидкого реагування в/ч 3018.

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