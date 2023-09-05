Вчені за допомогою ДНК знайшли нащадків людей, чиї черепи вивезли до Німеччини понад століття тому

Німецькі вчені ідентифікували живих нащадків людей, чиї останки викрали та вивезли до Німеччини для наукових експериментів під час колоніальної ери.
Про це повідомляє The Guardian.
Берлінський Музей доісторичного періоду і ранньої історії з 2017 року проводить дослідження 1100 викрадених черепів. Їх вивезли до Німеччини на початку 20 століття з територій, які тоді називалися Німецькою Східною Африкою (сучасні Бурунді, Руанда, частини Танзанії та Мозамбіку).
Як інформує видання, за допомогою аналізу ДНК у Танзанії вдалося знайти живих родичів людей, чиї останки досліджували.
|Фото: Photo 12/Universal Images Group/Getty Images
Вчені змогли встановити інформацію про вісім черепів. Для одного з них виявили повний генетичний збіг із живою нині людиною.
"Назва "Акіда" на черепі вказувала на те, що він належав високопоставленому раднику Мангі Мелі, могутньому лідеру етнічної групи чагга наприкінці 1800-х років. Зразок ДНК забезпечив прямий збіг з нащадком Акіди", – повідомляє The Guardian.
Також дослідники побачили майже повну відповідність ще двох черепів нащадкам народу чагга.
"Знайти такий збіг – це маленьке диво, яке, ймовірно, залишиться рідкісним випадком, навіть попри найретельніші дослідження походження", – прокоментував дослідження президент музею Герман Парцінгер.
Зазначається, що ці черепи є частиною колекції, придбаної музеєм у 2011 році у лікарні Шаріте. Вона нараховує близько 7700 черепів, частина з яких зібрана антропологом Феліксом фон Лушаном під час німецького колоніального панування.
Ці останки були викрадені з кладовищ та інших поховань по всьому світові.
Нагадаємо, науковці знайшли в Китаї череп, який може належати невідомому роду людей.
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