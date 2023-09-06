Осушення Каховського водосховища може призвести до опустелювання півдня України – Міноборони

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 вересня 2023

Обміління Каховського водосховища внаслідок підриву РФ греблі гідроелектростанції може посилити тенденцію опустелювання півдня України. 

Осушення територій в майбутньому вплине на продовольчу систему, повідомив офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Владислав Дудар під час брифінгу "Три місяці від знищення окупантами греблі Каховської ГЕС" 5 вересня. 

За його словами, середня кількість річних опадів на Херсонщині – 400 мм. Вони перевищують показники властиві пустелям, зокрема, в Іспанії, де в середньому випадає 200 мм опадів на рік. 

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Однак, відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно вплине на екологію півдня, каже Дудар. 

Фото: BMG_Borusse/Depositphotos

"Є негативні прогнози, які свідчать про збільшення процесу аридизації (опустелювання) Херсонської області. Більшість спеціалістів не схиляється, що це стане пустелею, адже опадів в регіоні достатньо", – додав офіцер ГУ протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони. 

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що спалахів холери після російського теракту на Каховській ГЕС вдалося уникнути.

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