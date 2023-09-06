Осушення Каховського водосховища може призвести до опустелювання півдня України – Міноборони

Обміління Каховського водосховища внаслідок підриву РФ греблі гідроелектростанції може посилити тенденцію опустелювання півдня України.

Осушення територій в майбутньому вплине на продовольчу систему, повідомив офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Владислав Дудар під час брифінгу "Три місяці від знищення окупантами греблі Каховської ГЕС" 5 вересня.

За його словами, середня кількість річних опадів на Херсонщині – 400 мм. Вони перевищують показники властиві пустелям, зокрема, в Іспанії, де в середньому випадає 200 мм опадів на рік.

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Однак, відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно вплине на екологію півдня, каже Дудар.

"Є негативні прогнози, які свідчать про збільшення процесу аридизації (опустелювання) Херсонської області. Більшість спеціалістів не схиляється, що це стане пустелею, адже опадів в регіоні достатньо", – додав офіцер ГУ протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що спалахів холери після російського теракту на Каховській ГЕС вдалося уникнути.