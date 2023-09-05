Справу про зґвалтування корови на Хмельниччині передали до суду

Справу про зґвалтування корови у селищі Антоніни на Хмельниччині передали до суду.
Її розгляне Красилівський районний суд Хмельницької області, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.
У коментарі "УП. Життя" цю інформацію підтвердили.
"Справу направили до суду в кінці серпня", – зазначила речниця поліції Хмельницької області Інна Глега.
Нагадаємо, у травні чоловік познущався з корови: прив’язав її до трактора та волік за роги по землі.
Згодом лікар з’ясував, що корову зґвалтували, а також в неї були вибиті зуби.
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|Фото: UAnimals
Поліціянти відкрили справу та встановили особу кривдника – ним виявився 22-річний житель сусіднього села.
Потім правоохоронці закрили провадження, але після розголосу розслідування поновили.
Обвинуваченому загрожує обмеження волі на 1-3 роки чи позбавлення волі на 2-3 роки (ч. 1 с. 299 Кримінального кодексу – про жорстоке поводження із тваринами).
Зараз стан корови стабілізувався, кажуть зоозахисники.
"UAnimals долучилися до цієї справи юридичною підтримкою та фінансово допомогли з лікуванням корови.
Сподіваємося, що суд доведе цю справу до адекватного рішення", – додають UAnimals.
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