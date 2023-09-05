Справу про зґвалтування корови на Хмельниччині передали до суду

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
Анастасія Поя журналістка УП. Життя
35964
5 вересня 2023

Справу про зґвалтування корови у селищі Антоніни на Хмельниччині передали до суду. 

Її розгляне Красилівський районний суд Хмельницької області, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

У коментарі "УП. Життя" цю інформацію підтвердили.

Реклама:

"Справу направили до суду в кінці серпня", – зазначила речниця поліції Хмельницької області Інна Глега.

Нагадаємо, у травні чоловік познущався з корови: прив’язав її до трактора та волік за роги по землі. 

Згодом лікар з’ясував, що корову зґвалтували, а також в неї були вибиті зуби.

Читайте також: Львів'янка відсудила 85 тис. грн за смерть свого собаки, якого загриз інший пес

 Фото: UAnimals

Поліціянти відкрили справу та встановили особу кривдника – ним виявився 22-річний житель сусіднього села.

Потім правоохоронці закрили провадження, але після розголосу розслідування поновили.

Реклама:

Обвинуваченому загрожує обмеження волі на 1-3 роки чи позбавлення волі на 2-3 роки (ч. 1 с. 299 Кримінального кодексу – про жорстоке поводження із тваринами).

Зараз стан корови стабілізувався, кажуть зоозахисники.

"UAnimals долучилися до цієї справи юридичною підтримкою та фінансово допомогли з лікуванням корови.

Сподіваємося, що суд доведе цю справу до адекватного рішення", – додають UAnimals.

Читайте також: У Києві відкрили кримінальну справу через отруєння кошенят


Реклама:


Реклама:
 10312
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4771
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3537
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат