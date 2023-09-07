У США чоловік спробував доплисти до Британії на величезному "колесі для хомʼяка"

У США заарештували іранського спортсмена, який намагався дістатися з Флориди до Лондона на імпровізованому плавзасобі, що нагадує колесо для хомʼяка.
44-річного іранця Реза Балучі помітила берегова охорона за понад 100 км від східного узбережжя США.
Він відмовлявся зійти з "колеса" і погрожував підірвати себе, але, як виявилося, блефував, повідомляє ВВС і Sky News.
Подорож чоловіка почалася за кілька днів до того, як потужний ураган Франклін зачепив частину Карибського басейну і рушив у бік США.
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|Фото: FLAGLER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Балучі стверджував, що хоче перетнути Атлантичний океан і доплисти до Великої Британії, однак йому не дозволили продовжити плавання.
Берегова охорона США (USCG) вирішила, що саморобний човен був "явно небезпечним" і тримався на плаву за допомогою буїв і тросів.
Але Реза Балучі відмовлявся сходити з судна протягом 3 днів, поки офіцерам не вдалося безпечно витягти його і доставити на берег.
Чоловік показав офіцерам, що він озброєний двома ножами розміром з 30-сантиметрову лінійку – і спробує вбити себе, якщо його знімуть з плавзасобу.
Також чоловік заявляв, що в нього на борту є вибухівка, і тримав у руці дроти. Правоохоронці викликали експертів зі знешкодження бомб, але потім Реза визнав, що погроза була блефом.
Це вже не перший арешт Реза Балучі за спробу вийти в океан на саморобному судні, яке він сам називає "бульбашкою".
У 2021 році іранця заарештували, коли він намагався дістатися з Флориди до Нью-Йорка, але його надто далеко віднесла вода.
У 2014 році Реза довелося рятувати з Сент-Августина, а у 2016 – поблизу Палм-Біч.
Іранський активіст пояснював, що намагався здійснити ці подорожі, щоб зібрати гроші на різні потреби, зокрема для допомоги бездомним людям.
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