У США чоловік спробував доплисти до Британії на величезному "колесі для хомʼяка"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
11857
7 вересня 2023

У США заарештували іранського спортсмена, який намагався дістатися з Флориди до Лондона на імпровізованому плавзасобі, що нагадує колесо для хомʼяка.

44-річного іранця Реза Балучі помітила берегова охорона за понад 100 км від східного узбережжя США. 

Він відмовлявся зійти з "колеса" і погрожував підірвати себе, але, як виявилося, блефував, повідомляє ВВС і Sky News.

Реклама:

Подорож чоловіка почалася за кілька днів до того, як потужний ураган Франклін зачепив частину Карибського басейну і рушив у бік США.

Читайте також: Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати

 Фото: FLAGLER COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Балучі стверджував, що хоче перетнути Атлантичний океан і доплисти до Великої Британії, однак йому не дозволили продовжити плавання.

Берегова охорона США (USCG) вирішила, що саморобний човен був "явно небезпечним" і тримався на плаву за допомогою буїв і тросів.

Але Реза Балучі відмовлявся сходити з судна протягом 3 днів, поки офіцерам не вдалося безпечно витягти його і доставити на берег.

Реклама:

Чоловік показав офіцерам, що він озброєний двома ножами розміром з 30-сантиметрову лінійку – і спробує вбити себе, якщо його знімуть з плавзасобу.

Також чоловік заявляв, що в нього на борту є вибухівка, і тримав у руці дроти. Правоохоронці викликали експертів зі знешкодження бомб, але потім Реза визнав, що погроза була блефом.

Це вже не перший арешт Реза Балучі за спробу вийти в океан на саморобному судні, яке він сам називає "бульбашкою".

У 2021 році іранця заарештували, коли він намагався дістатися з Флориди до Нью-Йорка, але його надто далеко віднесла вода.

У 2014 році Реза довелося рятувати з Сент-Августина, а у 2016 – поблизу Палм-Біч.

Іранський активіст пояснював, що намагався здійснити ці подорожі, щоб зібрати гроші на різні потреби, зокрема для допомоги бездомним людям.

Читайте також: 38 годин у морі. В Індонезії врятували серферів з Австралії, які потрапили у шторм


Реклама:


Реклама:
 3731
Суспільство

"Нам давали 3 книги. Обов’язково одна з них була написана Леніним": азовець Ярослав про Маріуполь, полон і волю

Олена Барсукова
 6701
Суспільство

"Побачили хлопчика і зрозуміли: це – наш син". Історія пари із Миколаївщини, яка наважилась стати батьками

Наталя Кушнірчук
 30992
Суспільство

В Україні стане більше повністю придатних до військової служби: чи забиратимуть у військо з ВІЛ та туберкульозом

Яна Осадча