38 годин у морі. В Індонезії врятували серферів з Австралії, які потрапили у шторм

В Індонезії врятували чотирьох австралійських серферів, які зникли в морі після того, як їхній човен потрапив у шторм.

Компанія австралійців провела у морі понад 38 годин, повідомляє The Sydney Morning Herald та CNN.

Четверо друзів їхали на серфінг в Індонезію, щоб відсвяткувати 30-й день народження одного з них – Еліота Фута.

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Вони хотіли відзначити дату на віддаленому острові Пінанг, який є популярною туристичною точкою для серферів і розташований за 150 км від острова Суматра.

Столяр-серфінгіст із Сіднея Еліот Фут, його дівчина Стеф Вайсс, а також друзі Вілл Тігл і Джордан Шорт орендували бунгало і мали провести на острові 10 днів.

Однак у неділю 13 серпня вони потрапили у шторм, коли прямували туди на човні разом з індонезійцями.

Еліот Фут і Стеф Вайс. Фото: The Australian

Коли човен затонув, австралійці та троє індонезійських членів екіпажу схопили все, що могли, аби врятуватися.

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Інші туристи, які припливли на острів раніше, почали бити на сполох, коли човен з групою австралійців так і не з'явився.

Офіцер пошуково-рятувальної групи на острові Баньяк Юстінус Сега сказав, що його команда знайшла австралійців, які трималися за свої дошки для серфінгу.

"Ми вирушили з острова Баньяк на острів Пінанг вчора ввечері, а сьогодні вранці почали пошуки та знайшли їх", – сказав він.

З пошуком також допоміг австралієць Грант Річардсон, який в ніч на понеділок відплив на своєму катамарані Sea Mi Amore, намагаючись знайти зниклих.

Фото: 9News

Спочатку рятувальники знайшли тільки трьох туристів з Австралії, а за кілька годин місцевий рибалка помітив Еліота Фута.

Іменинник залишив групу і намагався доплисти до сусіднього острова Пулау Паламбакбесар на своїй дошці для серфінгу, аби знайти допомогу.

"Він залишив товаришів, а сам пішов на пошуки допомоги. Чартерний катер знайшов їх, а потім поплив шукати Еліота.

Я дуже радий, що все закінчилося добре, і сподіваюся, що він продовжить свій відпочинок", – сказав батько Еліота Пітер у коментарі CNN.

Туристів і двох громадян Індонезії знайшли, але третій індонезійський член екіпажу Фіфан Сатрія досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, раніше у США підліток зірвався з 30-метрової скелі у нацпарку Гранд-Каньйон і дивом вижив.