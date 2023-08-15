38 годин у морі. В Індонезії врятували серферів з Австралії, які потрапили у шторм

В Індонезії врятували чотирьох австралійських серферів, які зникли в морі після того, як їхній човен потрапив у шторм.
Компанія австралійців провела у морі понад 38 годин, повідомляє The Sydney Morning Herald та CNN.
Четверо друзів їхали на серфінг в Індонезію, щоб відсвяткувати 30-й день народження одного з них – Еліота Фута.
Вони хотіли відзначити дату на віддаленому острові Пінанг, який є популярною туристичною точкою для серферів і розташований за 150 км від острова Суматра.
Столяр-серфінгіст із Сіднея Еліот Фут, його дівчина Стеф Вайсс, а також друзі Вілл Тігл і Джордан Шорт орендували бунгало і мали провести на острові 10 днів.
Однак у неділю 13 серпня вони потрапили у шторм, коли прямували туди на човні разом з індонезійцями.
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|Еліот Фут і Стеф Вайс. Фото: The Australian
Коли човен затонув, австралійці та троє індонезійських членів екіпажу схопили все, що могли, аби врятуватися.
Інші туристи, які припливли на острів раніше, почали бити на сполох, коли човен з групою австралійців так і не з'явився.
Офіцер пошуково-рятувальної групи на острові Баньяк Юстінус Сега сказав, що його команда знайшла австралійців, які трималися за свої дошки для серфінгу.
"Ми вирушили з острова Баньяк на острів Пінанг вчора ввечері, а сьогодні вранці почали пошуки та знайшли їх", – сказав він.
З пошуком також допоміг австралієць Грант Річардсон, який в ніч на понеділок відплив на своєму катамарані Sea Mi Amore, намагаючись знайти зниклих.
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|Фото: 9News
Спочатку рятувальники знайшли тільки трьох туристів з Австралії, а за кілька годин місцевий рибалка помітив Еліота Фута.
Іменинник залишив групу і намагався доплисти до сусіднього острова Пулау Паламбакбесар на своїй дошці для серфінгу, аби знайти допомогу.
"Він залишив товаришів, а сам пішов на пошуки допомоги. Чартерний катер знайшов їх, а потім поплив шукати Еліота.
Я дуже радий, що все закінчилося добре, і сподіваюся, що він продовжить свій відпочинок", – сказав батько Еліота Пітер у коментарі CNN.
Туристів і двох громадян Індонезії знайшли, але третій індонезійський член екіпажу Фіфан Сатрія досі вважається зниклим безвісти.
Нагадаємо, раніше у США підліток зірвався з 30-метрової скелі у нацпарку Гранд-Каньйон і дивом вижив.
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