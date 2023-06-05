До і після: як живе собака Ельза, яка втратила господарів через обстріл Львівщини

У березні соцмережі облетіло фото собаки Ельзи, яка лежала на руїнах будинку після загибелі господарів внаслідок обстрілу Львівщини.

9 березня росіяни вдарили ракетами по Золочівському району, забравши життя 5 людей.

У собаки Ельзи була контузія, рана в області шиї і щелепи, травмована лапа і крововилив в очі.

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У зоозахисній організації UAnimals розповіли, як склалася доля тварини після трагедії. На щастя, собака одужала і знайшла новий дім.

Ельзу знайшли на руїнах після обстрілу 9 березня

"Нещодавно Ельза переїхала до Німеччини. Там вона житиме у новій родині з господаркою Ольгою Ферт.

Нехай у них усе складеться! Побажаймо Ельзі спокійного та щасливого життя! А всі нелюди, які спричиняються до страждань людей і тварин в Україні, неодмінно будуть покарані", – кажуть зоозахисники.

У собаки з'явилася сім'я. Фото: UAnimals

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Львівщині 9 березня загинули 5 людей. Собаку Ельзу врятували волонтери разом з сусідськими вівчарками, чиї господарі також загинули.

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Волонтерка Юлія Радлінська, яка опікувалася Ельзою, розповіла, що охочих допомогти собаці було дуже багато.

Ельза житиме у Німеччині

А в ніч на 29 вересня минулого року окупанти також обстріляли житлові будинки у Дніпрі. На руїнах одного з будинків знайшли собаку на ім’я Крим, який плакав.

Тварину забрали на реабілітацію, але за півтора місяці песик, який мав контузію і серцеву недостатність, помер.