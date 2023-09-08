Росіяни місяць тримали хлопця у в'язниці: Україна повернула 9 дітей з окупованих територій

Україні вдалось повернути 9 дітей з тимчасово окупованих територій.
Одного хлопця росіяни звинувачували у підриві моста й місяць допитували у вʼязниці, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування", – пише омбудсмен.
З безпекових міркувань деталі повернення не розголошують.
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|Фото: Дмитро Лубінець
Відомо, що двоє дітей довгий час перебували в окупації, і тепер їх нарешті повернули батькам.
"Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", – каже Лубінець.
Нагадаємо, раніше на підконтрольні Україні території вдалося повернути 11-річного хлопчика Давида з Донеччини, який спершу опинився на окупованій території, а потім у Москві.
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