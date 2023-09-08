З’їв дуже гостру чипсину: у США підліток помер після TikTok-челенджу

У США підліток помер після виконання TikTok-челенджу, для якого люди куштують дуже гострі чипси та намагаються максимально довго не запивати їх.

14-річний Гарріс Волобах з Массачусетса зʼїв чипсину з тортильї, куди додають два найгостріші перці у світі "Кароліна Ріпер" і "Нага Вайпер", повідомляє The New York Times.

Чипси під назвою Paqui продаються в пакуванні у формі труни з зображенням черепа і коштують 9,99 доларів.

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Після трагедії сім’я підлітка вимагала прибрати продукт із супермаркетів, і виробник пообіцяв це зробити.

Результати розтину ще не відомі, повідомив Тім МакГірк, речник Офісу головного судмедексперта штату Массачусетс.

Але мати впевнена, що саме чипси вбили її сина.

Фото Гарріса з соцмереж

Мати хлопця Лоїс Волобах розповіла, що їй подзвонили зі школи, де навчався її син, і сказали, що він захворів.

Коли вона приїхала, Гарріс тримався за живіт, сидячи в кабінеті медсестри.

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Він показав їй фотографію продукту, який щойно з'їв: одну чипсину Paqui. На коробці з написом "One Chip Challenge" містилося попередження – "Всередині одна надзвичайно гостра чипсина".

Чипси Paqui виробляє Amplify Snack Brands, дочірня компанія Hershey Company.

Лоїс Волобах розповіла, що забрала сина додому, але приблизно через дві години Гарріс знепритомнів, і його доставили до лікарні, де він помер.

За словами матері, у нього не було ніяких проблем зі здоров'ям.

Фото: MediaNews Group/The Mercury News via Getty Image

Раніше виробника Paqui One Chip Challenge критикували за те, що від гострого продукту люди хворіють, але це перший випадок, коли хтось пов'язав чипси з летальним випадком.

Виробник чипсів відреагував на ситуацію.

"Ми глибоко засмучені цією новиною і висловлюємо свої співчуття родині.

З нашого боку було б недоречно спекулювати або коментувати щось далі", – сказала прессекретарка Paqui Кім Меткалф.

Журналісти пишуть, що раніше виробники Paqui пропонували покупцям зачекати якомога довше, перш ніж заїдати або запивати чипси, а потім опублікувати свою реакцію в соціальних мережах.

"Як довго ви можете протриматись, перш ніж вас знудить?" – запитували на сайті Paqui. Тепер такі заклики видалено з сайту.

Зрештою, компанія-виробник повідомила, що вилучає продукт з супермаркетів.

"Чипси Paqui One Chip Challenge призначені лише для дорослих, з чітким і помітним маркуванням, яке підкреслює, що чипси не призначені для дітей або інших чутливих груп", – йдеться в заяві компанії.

Виробник запевняє, що працює з роздрібними мережами, щоб прибрати продукт з полиць з міркувань безпеки.

Точну причину смерті підлітка поки що не повідомили.

Однак у коментарі каналу WCVB 5 лікарка Лорен Райс розповіла, що надмірна кількість капсаїцину, який міститься в чипсах тортильї, може спричинити біль у грудях і прискорене серцебиття.

"Іноді ми бачимо людей, які відчувають сильний біль у грудях або прискорене серцебиття. Отже, є багато проблем через One Chip Challenge", – пояснила Райс.

На платформі TikTok досі можна побачити багато відео, як люди виконують One Chip Challenge.

Дехто дає куштувати продукт своїм дітям та літнім родичам.

Нагадаємо, раніше у TikTok з’явилися відео, де діти "розповідають" про свою смерть, що шокувало сім'ї загиблих.