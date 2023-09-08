У провінції Пакистану можуть ув’язнювати батьків, які не хочуть вакцинувати дітей

У Пакистані батьків будуть ув’язнювати за відмову вакцинувати дітей проти поліомієліту, епідемію якого країна досі не подолала.

Новий закон у провінції Сінд запроваджує "надзвичайні заходи" для забезпечення вакцинації дітей від низки інфекційних захворювань, повідомляє The Guardian.

Батьки, які не дозволяють своїм дітям робити щеплення, можуть отримати місяць тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 50 тисяч пакистанських рупій (163 долари).

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Так країна намагається викорінити поліомієліт, який є ендемічним у Пакистані, але закон також поширюватиметься на вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту та краснухи.

Закон набуде чинності цього місяця.

Фото: Ysr Dora/GettyImages

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Пакистан і Афганістан є єдиними країнами, де поліомієліт є ендемічним.

Цього року в Пакистані зареєстрували 2 випадки дикого поліомієліту, порівняно з 20-ма у 2022 році. У провінції Сінд цьогоріч ще не було зареєстровано жодного випадку.

Однак понад 62 тисячі батьків, більшість з яких проживають у провінції Сінд, відмовилися від щеплень проти поліомієліту для дітей під час загальнонаціональної кампанії з вакцинації в січні цього року.

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Антивакцинаторські настрої в Пакистані мають глибоке коріння. Деякі представники ісламської віри поширюють міфи про те, що вакцини – це "західна змова", спрямована на те, щоб зробити мусульманських дітей безплідними.

У деяких районах медиків, які роблять щеплення, доводиться супроводжувати охоронцям. Траплялися навіть випадки вбивства лікарів.

Нагадаємо, поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, спричинене поліовірусом, який поширюється від людини до людини через фекалії та слину.

Хворобу неможливо вилікувати, але їй можна запобігти завдяки вакцинації. Поліомієліт протікає з різними наслідками й може призвести до паралічу та смерті.

Наприклад, у 2021 році внаслідок поліо 1,5 річна дитина з Рівненської області була паралізована. Батьки відмовились від щеплення малюка через релігійні переконання.

Пізніше поліомієліт виявили у 2-річного хлопчика з Закарпаття, в якого також віднялись нижні кінцівки. Після цього у січні 2022 року МОЗ вирішило вакцинувати проти поліо всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років, не щеплених раніше.