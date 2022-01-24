В Україні підтвердили ще один випадок поліомієліту в маленької дитини – ЦГЗ

Лабораторія ВООЗ підтвердила поліомієліт у 2-річного хлопчика з Закарпаття.
Раніше батьки відмовилися робити дитині щеплення, повідомляє Центр громадського здоров’я.
Симптоми хвороби з’явилися 13 грудня 2021 року, поки малюка лікували від іншого недугу у Львові.
24 грудня хлопчик уже мав ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).
За словами матері, дитина не була щеплена через відмову батьків і не контактувала з дітьми, які нещодавно отримали щеплення.
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Медики взяли у хворого зразки і направили їх на дослідження у референс-лабораторію ВООЗ у Гельсінкі.
Там підтвердили поліовірус типу 2, і виявили, що досліджуваний зразок був подібний до тих, які виявили на Рівненщині.
Саме там підтвердили перший випадок вірусу цього типу.
Вірусом заразилася 1,5-річна дівчинка, яку паралізувало.
Дитина також була невакцинована через відмову батьків.
Згодом в Україні зафіксували вже 17 випадків поліомієліту.
Через це нещеплених дітей віком від 6 місяців до 6 років вирішили планово вакцинувати наприкінці січня 2022 року.
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Нагадаємо, поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке передається через слину і фекалії.
Воно може спершу протікати безсимптомно, а потім – призводити до паралічу чи смерті.
Вилікувати цю хворобу неможливо, але запобігти зараженню поліовірусом можна за допомогою вакцинації.
Усі діти до 6 років, які пропустили щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень, повинні його зробити.
Якщо дитині вже є 2, 4, 6 або 18 місяців, але вона ще не отримала щеплення – потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра.
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