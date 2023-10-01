Сотні мертвих дельфінів знайшли у бразильській Амазонії

Понад сто дельфінів знайшли мертвими у бразильській Амазонії, ймовірно, через температурні рекорди та посуху.

Про це пише CNN.

Місцями температура перевищувала 102 градуси за Фаренгейтом – еквівалент 38,89 за Цельсієм.

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Мертвих тварин виявили в озері Тефе протягом останніх семи днів. У дослідницькому Інституті Мамірауа кажуть, що така велика кількість смертей є незвичною. Ймовірно, причиною цього є історична посуха та високі температури в озері.

Фото: Malcolm P Chapman/Gettyimages.com

"Поки що рано визначати причину цієї екстремальної події, але, за словами наших експертів, вона, безумовно, пов’язана з періодом посухи та високою температурою в озері Тефе, де в деяких точках температура перевищує 39 градусів за Цельсієм (102 градуси за Фаренгейтом)", – підкресили в інституті.

Наразі активісти та дослідники намаються врятувати уцілілих дельфінів. Вони переміщують тварин із лагун та ставків до головного русла річки, де вода прохолодніша.

Проте операція доволі складна через віддаленість району. Крім того, процес ускладнює перевірка наявності токсинів або вірусів.

У 59 муніципалітетах бразильського штату Амазонас зареєстрували рівень води нижче середнього – це перешкоджає рибальству та логістиці на річці.

Раніше ми розповідали, що у Чорному морі вже загинуло понад 5 тисяч дельфінів. Ці тварини продовжують гинути через бойові дії.

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Також ми писали про те, як саме воєнні дії впливають на екосистему в Чорному морі.