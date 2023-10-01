Фон із книжковими полицями та рослинами підвищує довіру під час онлайн-дзвінків – дослідження

Фон з книжковими полицями або рослинами під час відеодзвінків справляє найкраще враження на інших.

Про це пише The Gurdian із посиланням на дослідників з факультету психології Даремського університету.

Вчені кажуть, що оригінальні зміни в інтер’єрі – це зайве, адже в цьому випадку люди менш вірогідно будуть вважати вас надійними чи компетентними.

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У дослідженні взяли участь понад 160 людей. Вони оцінювали добірку зображень людей на різних віртуальних фонах і з різноманітними виразами обличчя.

Фото: journals.plos.org

Так з’ясували, що новий фон – наприклад, із моржем перед айсбергом, чи просто у вітальні, знижують сприйняття довіри.

Також помітили, що стать відіграла значну роль. Жінки частіше отримували високі оцінки за довіру та компетентність – незалежно від походження. На високий бал впливав і щасливий вираз обличчя.

Для дослідження зібрали 72 фотографії 18 чоловіків і жінок. Вони могли посміхатися чи мати звичний вираз обличчя. Потім їх наклали на 6 різних фонів:

вітальня;

розмита вітальня;

книжкова шафа;

кімнатні рослини на шафі;

глуха стіна;

морж перед айсбергом.

Після цього світлини помістили в рамку, щоб вони виглядали як скриншоти з Zoom.

Доцент Даремського університету Педді Росс сказав, що у світі, який змінив COVID, варто піклуватися про перше враження. І не тільки про свій вигляд, але й фон.

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"Якщо ви можете сидіти перед книжковою шафою чи кімнатними рослинами, ми виявили, що вони найкращі для оцінки довіри та компетентності до людини. Намагайтеся уникати новизни фону або вашого житлового простору позаду вас. Ми виявили, що вони є найгіршими для рейтингів довіри та впевненості. Розмиті фони – це нормально, але якщо ви можете показати рослини чи книжкові шафи, це найкраще для першого враження про довіру та компетентність", – додав вчений.

Дослідження у повному вигляді опублікуване в науковому журналі Plos One.

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