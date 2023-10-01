Трагедія "Титану": у США знімуть фільм про катастрофу батискафа, який плив до "Титаніка"

У США знімуть фільм про підводний човен "Титан", який вибухнув під час занурення до уламків лайнера "Титанік".

Про це повідомляє The Guardian.

Продюсером фільму стане Брайан Доббінс, автор комедійного горору "Потемніло". Він співпрацюватиме разом із компанією MindRiot Entertainment, яка також знімає документальну стрічку про колишнього директора компанії OceanGate, що розробила "Титан".

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"Титан". Фото: OceanGate

Зазначається, що фільм буде розповідати про "періоди до, під час і після п’ятиденної трагедії". Його перша назва – Salvaged (у перекладі – "врятований").

"Важлива лише правда. І світ завжди має право знати правду, а не непристойну приманку, яку нам запихають у горло ті, хто прагне своїх п’яти хвилин слави", – сказав співавтор стрічки Джонатан Кізі.

Що відомо про трагедію?

Туристичний підводний човен "Титан" безвісти зник в Атлантичному океані 18 червня 2023 року. На його борту були п’ятеро туристів – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – компанії, яка здійснила цей підводний рейс. Вони відправилися до уламків затонулого у 1912 році лайнера "Титанік".

22 червня берегова охорона США повідомила, що пошукова операція завершилася. Уламки "Титану" знайшли на відстані 500 метрів від "Титаніка" – на глибині 4 кілометри.

Експерти встановили, що батискаф вибухнув під час занурення. Усі його пасажири загинули.

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7 липня компанія OceanGate, яка організовувала екскурсії до затонулого "Титаніка", припинила свою діяльність.