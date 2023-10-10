Віддала дітей бабусі та пішла в армію. Історія військової з позивним "Відьма"

Майор Державної прикордонної служби Юлія з позивним "Відьма" – мама двох малолітніх дітей, до повномасштабного вторгнення жінка перебувала в декретній відпустці.

24 лютого 2022 року вона почула слова президента про те, щоб кожна людина, яка може тримати зброю в руках долучалась до оборони України, й пішла до центру укомплектування.

Колишній чоловік Юлії виїхав за кордон, тому дітей жінка лишила батькам, переповідають в Держприкордонслужбі.

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Війну Юлія зустріла вдома у місті Заставна Чернівецької області.

"Старшу доньку відвела в школу, сина у дитячий садок. Повернулася додому й зрозуміла, що не можу сидіти вдома. Я зателефонувала батькам й сказала, що виходжу з декрету", – розповідає жінка.

Каже, що вже пообіді 24 лютого стояла в загоні з рапортом про те, що готова братися до виконання обов’язків.

Спершу Юлія працювала в штабі, однак не знайшовши себе, перевелася в аерофлот.

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Пізніше жінка дізналася про бригаду "Сталевий кордон" в Держприкордонслужбі.

"Начальник дуже не хотів відпускати, бо казав що я не знаю куди йду, але я зібралася з думками та сумками й пішла. Нині роблю все можливе, як мені здається, щоб бути корисною країні", – каже Юлія.

Наразі вона обіймає посаду заступника коменданта одного з бойових підрозділів 15 мобільного прикордонного загону.

Позивний "Відьма" Юлії дали через її, як виявлялося, точні передбачення.

"Мені здається, в тилу часом не уявляють, якою роботою займаються жінки в армії, а хтось сидить за кордоном й міцно тримає вишиванку в руках.

Мрію побачити дітей і обійняти рідних – це те, чого хочеться найбільше", – додала військова.

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