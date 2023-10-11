На Хмельниччині затримали чоловіка за підозрою в розбещенні трьох дітей

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 жовтня 2023

У Хмельницькій області затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні трьох малолітніх дітей. 

До правоохоронців звернувся багатодітний батько, повідомляють в поліції Хмельницької області.  

9 жовтня в одному з сіл Ярмолинецької громади до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що житель сусіднього села вчинив розпусні дії стосовно його дітей.

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Як встановили правоохоронців, підозрюваний потрапив до будинку коли двоє дівчат віком 5 та 11 років та хлопчик 9 років були вдома самі. 

Фото: Поліція Хмельницької області

"Скориставшись відсутністю дорослих, зловмисник почав розбещувати дітей, що виразилось у доторканні до статевих органів", – повідомляють в поліції. 

Коли батько повернувся додому, старша дівчинка розповіла про те, що сталося. Чоловік викликав правоохоронців.

Підозру у вчинені правопорушення за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітніх (ч. 2 ст. 156) вручили місцевому 52-річному мешканцю села.

Нині йому загрожувати до 8 років ув’язнення. 

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В обласній прокуратурі Хмельниччини в коментарі "УП. Життя" озвучувати деталі справи відмовилися, посилаючись на таємницю слідства. 

"Встановлюються всі обставини події й невдовзі підозрюваному буде обрано запобіжний захід", – зазначила речниця відомства Марина Тисячна. 

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички.

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