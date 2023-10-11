Зупинили перевірити документи: у Хмельницькому засудили чоловіка, який зберігав дитячу порнографію

У Хмельницьку засудили місцевого 25-річного мешканця, який в телефоні зберігав понад 2,5 тисячі фотографій з дитячою порнографією.

Він проведе за ґратами 3 місяці, повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі.

У березні 2022 року перехожі громадяни побачивши, як чоловік щось фотографує на мобільний телефон на одній із вулиць міста, викликали поліцію.

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Правоохоронці вирішили перевірити документи чоловіка, однак при собі він їх не мав. Тому підозрюваного доставили до райуправління поліції для встановлення особи.

При перевірці його мобільного телефону поліціянти виявили понад 2600 графічних файлів та понад 1050 відеозаписів з дитячою порнографію.

"Засуджений завантажував файли з мережі Інтернет", – зазначають в прокуратурі.

Суд визнав винним містянина у зберіганні дитячої порнографії без мети розповсюдження або збуту (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

У коментарі "УП. Життя" речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що чоловік безробітній.

"Власної родини чоловік не мав, раніше судимим не був. Він пояснив, що зберігав файли для власного використання", – додала Тисячна.

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Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині затримали чоловіка за підозрою в розбещенні трьох дітей.