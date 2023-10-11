Зупинили перевірити документи: у Хмельницькому засудили чоловіка, який зберігав дитячу порнографію

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 жовтня 2023

У Хмельницьку засудили місцевого 25-річного мешканця, який в телефоні зберігав понад 2,5 тисячі фотографій з дитячою порнографією. 

Він проведе за ґратами 3 місяці, повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі. 

У березні 2022 року перехожі громадяни побачивши, як чоловік щось фотографує на мобільний телефон на одній із вулиць міста, викликали поліцію. 

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Правоохоронці вирішили перевірити документи чоловіка, однак при собі він їх не мав. Тому підозрюваного доставили до райуправління поліції для встановлення особи.

Фото: Motortion/GettyImages

При перевірці його мобільного телефону поліціянти виявили понад 2600 графічних файлів та понад 1050 відеозаписів з дитячою порнографію.

"Засуджений завантажував файли з мережі Інтернет", – зазначають в прокуратурі. 

Суд визнав винним містянина у зберіганні дитячої порнографії без мети розповсюдження або збуту (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

У коментарі "УП. Життя" речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що чоловік безробітній. 

"Власної родини чоловік не мав, раніше судимим не був. Він пояснив, що зберігав файли для власного використання", – додала Тисячна. 

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Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині затримали чоловіка за підозрою в розбещенні трьох дітей. 

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