У NASA дослідили астероїд Бенну: його поверхня багата вуглецем і водою

Космічний корабель OSIRIS-REx доставив шматки астероїда Бенну шириною 500 метрів на Землю наприкінці минулого місяця.

У NASA провели їхній аналіз та виявили, що у зразках багато вуглецевих сполук та води, повідомляє Space.

"Зразок OSIRIS-REx є найбільшим багатим на вуглець зразком астероїда, який колись доставлявся на Землю. Він допоможе вченим досліджувати походження життя на нашій власній планеті для майбутніх поколінь", – заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

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Він додав, що такі місії прагнуть покращити розуміння астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

Фото: NASA

"Вони також дадуть нам можливість зазирнути в те, що лежить за її межами. Зразок доставили на Землю, але попереду ще багато наукових досліджень, з якими ми не стикались", – заявив Нельсон.

Місію OSIRIS-REx запустили у вересні 2016 року. Корабель прибув до астероїда Бенну в грудні 2018 року.

Астрономи вивчали його поверхню з орбіти за допомогою зонду продовж 22 місяців, шукаючи правильне місце, щоб спуститися та взяти зразок.

У жовтні 2020 року розпочали забір матеріалу та з'ясували, що поверхня астероїда напрочуд пориста, тож космічний корабель OSIRIS-REx зміг глибоко зануритися в неї. Вже у травні 2021 року зонд відправився на Землю зі зразками астероїда.

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24 вересня 2023 року зворотна капсула приземлилась в пустелі на півночі Юти. Однак науковці досі не знають точну вагу матеріалу, яку привіз додому OSIRIS-REx. За попередніми підрахунками це десь 250 грамів, тоді як за вимогами місії це мало б було близько 60 грамів.

Науковці по всьому світу тепер ретельно вивчатимуть склад астероїда Бенну, зокрема – ідентичність вуглецевих сполук.

Чимало дослідників вважають, що астероїди, які були збагачені вуглецем (такі як Бенну), давно "засіяли" нашу планету будівельними блоками під час зіткнення.

"Коли ми вдивляємось у стародавні таємниці, що зберігаються в пилу та скелях астероїда Бенну, ми відкриваємо капсулу часу, яка пропонує нам глибоке розуміння походження нашої Сонячної системи", — сказав головний дослідник OSIRIS-REx в Університеті США Данте Лауретта.

Він додав, що щедрість багатих вуглецем матеріалів і велика кількість водоносних глинистих мінералів є лише верхівкою космічного айсберга.

"Ці відкриття, які стали можливими завдяки рокам відданої співпраці та передовій науці, спонукають нас у подорож, щоб зрозуміти не лише наше небесне сусідство, але й потенціал для початку життя. З кожним відкриттям від Бенну ми наближаємося до розгадки таємниць. нашої космічної спадщини", – підсумував Данте Лауретта.

До слова, місія космічного корабля OSIRIS-REx не закінчилась. Його зонд продовжує летіти до іншого астероїда під назвою Апофіс для дослідження.