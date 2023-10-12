У Нацпарку на Алясці показали переможницю у конкурсі Тижня товстих ведмедів

У Національному парку Катмай в штаті Аляска (США) щороку проводять конкурс Тижня товстих ведмедів.

Цьогоріч переможницею стала ведмедиця Грейзер (під номером 128), повідомили на сторінці нацпарку у Facebook.

Ця тварина потрапила у парк Катмай ще дитинчам у 2005 році. З того часу вона жила біля річки Брукс і часто брала участь у цих змаганнях.

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"Хоча вона може й не знати про свій новий титул у цьому уявному змаганні, її успіх справжній! У світі ведмедів жир дорівнює успіху, і всі ведмеді безперестанку працювали, щоб набрати кілограми, необхідні для того, щоб пережити зимову сплячку. Це змагання, де всі учасники є переможцями", – зазначили на сторінці Нацпарку.

Фото: Katmai National Park & Preserve

Організатори додали, що набір достатньої для перемоги ваги їй забезпечили майстерність та витривалість. Цьогоріч у Нацпарку отримали рекордну кількість голосів – 1 382 783.

До слова, ведмедиця змагалась за титул з дворазовим чемпіоном, самцем під номером 747, якого обрали переможцем минулого року.

Тиждень товстих ведмедів проводять щороку: переможця визначає громадськість, яка має обрати бурого ведмедя, що набрав до періоду сплячки найбільшу масу. Він і стає переможцем. За титул борються два ведмеді, тоді як переможці змагаються між собою. Крім розваги, метою конкурсу є також ознайомлення людей з життям ведмедів та екосистемою нацпарку.

Нагадаємо, нещодавно у США сталась більш трагічна подія, пов'язана з ведмедем. Одного з них довелося приспати, бо тварина помирала через сміття у шлунку.