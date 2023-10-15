"Вогняне кільце": у світі спостерігали за кільцеподібним сонячним затемненням. ФОТО

14 жовтня жителі Південної та Центральної Америки спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення.

Фото "вогняного кільця" опублікували у Space.

Кільцеподібне сонячне затемнення – це затемнення Сонця, під час якого його частково закриває Місяць, що розташовується між Землею та Сонцем.

Реклама:

Цього разу Місяць перекрив 91% сонячного диска.

Фото: PATRICK T. FALLON/Getty Images

Спочатку затемнення спостерігали у восьми штатах США, потім – у Мексиці, Гватемалі, Белізі, Гондурасі, Нікарагуа, Коста-Риці, Панамі, Колумбії та Бразилії.

Вчені NASA для спостереження за "вогняним кільцем" використовували телескопи, розташовані в Альбукерке (штат Нью-Мексико) і Керрвіллі (штат Техас).

У Керрвіллі зафіксували одне з найтриваліших затемнень – чотири хвилини.

Кільцеподібне сонячне затемнення. Фото: NASA Кільцеподібне сонячне затемнення. Фото: NASA

Редактор Space Бретт Тінглі спостерігав за затемненням з американського штату Невада за допомогою телескопа із сонячними фільтрами. Він зазначив, що хмари ледве не закрили увесь вид.

"Коли хмари почали розходитися, натовп у Національному парку Грейт-Бейсін зітхнув з полегшенням. Сонце і місяць знову з'явилися в полі зору приблизно через 30 хвилин після початку затемнення", – каже Тінглі.

Реклама:

За його словами, затемнення змінило вигляд навколишнього середовища.

"Освітленість почала змінюватися, коли все більше і більше Сонця закривало Місяць. Температура трохи знизилася", – розповідає редактор.

Часткове сонячне затемнення. Фото: Brett Tingley/Future Часткове сонячне затемнення. Фото: Brett Tingley/Future

Цікавим ефектом сонячного затемнення стали тіні, які воно відкинуло на землю.

Спостерігачка Ніколь Едвардс зафіксувала часткову фазу кільцеподібного сонячного затемнення в тіні листя дерев.

Тіні від затемнення. Фото: Nicole Edwards

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення.