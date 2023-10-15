За роки окупації у Криму зафіксували понад 5 тисяч порушень прав людини

Від початку російської окупації Криму у 2014 році там зафіксували понад 5 тисяч порушень прав людини. Переважно вони стосувалися кримських татар.

Про це повідомив заступник директора Українського інституту Алім Алієв під час конференції "Крим глобальний. Розуміння України через Південь", передає "Укрінформ".

"За останні 9,5 років понад 5 тисяч порушень прав людини було зареєстровано в Криму. В основному це стосується кримських татар. Росія намагається зосередити увагу на кримських татарах, виставляючи їх потенційними терористами та злочинцями", – каже він.

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За словами Алієва, Крим "перетворився на зразок заходів колонізації для Росії".

За час окупації з Криму виїхали близько 70 тисяч людей, а понад 700 тисяч – приїхали туди з Росії. Серед приїжджих як військові, так і цивільні.

"Це наша спільна війна. І у цій війні чимало кримських татар, українців та представників інших національностей зараз знаходяться у лавах ЗСУ на передовій. Це війна не тільки за нашу територію, за нашу землю, але й за нашу самобутність, за нашу гідність і за наше майбутнє", – наголошує Алієв.

Нагадаємо, серед кримських політв’язнів – художник Богдан Зіза, який облив синьою і жовтою фарбами "адміністрацію" Євпаторії. Його "засудили" до 15 років позбавлення волі.

Протягом 17-денного протестного голодування політв'язень втратив 10 кілограмів, через що погіршилося його здоров’я. Однак Росія не надає жодної інформації його стан зараз.