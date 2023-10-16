Українці поскаржилися на платні евакуаційні рейси з Ізраїлю: у посольстві відреагували

Україна розпочала евакуацію своїх громадян з Ізраїлю через загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту. Однак деякі українці обурились через платні квитки на евакуаційні рейси.

У коментарі "Радіо Свобода" українка Оксана поскаржилась, що квиток на евакуаційний рейс з Ізраїлю коштував 415 євро, попри очікування, що квитки будуть безкоштовні.

"З’явилося оголошення на сайті Консульства України в Ізраїлі, що буде влаштовано евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безкоштовним, там була така інформація.

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Я зареєструвалася за посиланням, що я бажаю скористатися цим рейсом, і десь через два дні мені надіслали посилання, де повідомили про те, що буде евакуаційний рейс, але він буде коштувати 415 євро за одну людину", – скаржиться жінка.

Інша українка Тетяна розповіла, що нібито не змогла евакуюватися через надто дорогі квитки.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прокоментував ситуацію "Громадському".

Зокрема, він пояснив, що про безоплатні квитки у повідомленні посольства взагалі не йшлося, а коштів для безкоштовної евакуації громадян у бюджеті немає.

400-450 євро – найнижча ціна на ринку. Водночас посольство змогло домовитися з авіаперевізниками про довоєнні ціни на квитки.

"Ми дійсно для найбільш вразливих ситуацій знаходимо можливість їх фінансувати. Але це виняток із правил. Ідеться про людей, які доводять нам, що вони опинилися в Ізраїлі без засобів для існування, їхні квитки були скасовані, й у них немає коштів купити нові", – додав Корнійчук.

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Євген Корнійчук у коментарі "УП. Життя" наголосив, що гроші за квитки отримує авіакомпанія, а не посольство.

Також квитки на інші рейси до Європи коштують дорожче, ніж запропоновані українцям евакуаційні рейси (у середньому тисячу євро).

"Можу сказати, що ми провели дослідження, ми слідкуємо за евакуацією. Американці, канадці, німці беруть оплату зі своїх громадян за евакуацію.

Ми домовилися з компаніями за довоєнні ціни. Якщо хтось вважає, що дорого, ми не змушуємо (летіти евакуаційним рейсом – ред.) Зараз набагато більше людей, які задоволені", – додав посол.

Фото: Serhej Calka/GettyImages

Зауважимо, що у повідомленні про евакуацію на сайті посольства дійсно немає інформації про безкоштовні квитки на авіаційні рейси.

"Квитки на перший рейс до м. Бухарест вже розпродані. Якщо ви вже заповнили нашу форму та не отримали посилання на оплату квитка на зазначений рейс це означає, що наразі місця вже відсутні, оскільки першочергово підлягають евакуації жінки, діти, особи з обмеженими можливостями, особи похилого віку, а також громадяни України, які не мають фізичного місця проживання та засобів до перебування на території держави Ізраїль", – йдеться у повідомленні від 12 жовтня.

Щоб виїхати з Ізраїлю евакуаційним літаком, потрібно заповнити форму. Вартість квитків на різні рейси може відрізнятись, а безкоштовна евакуація – це виняток із правил.

Українці, які опинилися в особливій ситуації та потребують безкоштовної евакуації, можуть звернутися:

до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782;

або до української дипустанови в місті Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинське бойове угруповання ХАМАС масовано атакувало Ізраїль ракетами. У той же день бойовики напали на жителів Ізраїлю під час фестивалю електронної музики в пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази.

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Гази. ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" ХАМАС. Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.

Станом на 12 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.

Україна розпочала евакуацію громадян з Ізраїлю та Сектора Гази. Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.

А 16 жовтня відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.