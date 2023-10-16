В Україні вдруге проведуть національний тест з медіаграмотності

25 жовтня в Україні відбудеться щорічний тест із медіаграмотності.
Його проводитимуть вже вдруге, зазначають у Міністерстві освіти та науки.
Тест можна скласти о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише 1 раз на платформі Typeform.
"Тривалість опитування 45 хвилин, після закінчення ви одразу побачите свій результат", – кажуть у МОН.
|Фото: baranq/Depositphotos
Організатори обіцяють опублікувати правильні відповіді на сайті "Фільтр" 26 жовтня.
"Справжні гуру медіаграмотності отримають сертифікати, що підтверджують їхні знання", – додають організатори.
Вони зазначають, що учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки від партнерів. Переможців оголосять 1 листопада.
Нагадаємо, минулого року також проводили тест з медіаграмотності. Однак, було лише 3 сесії тривалістю 30 хвилин.
У ньому взяли участь понад 30 тисяч учасників, і половина з них встигла відповісти на усі запитання.
Національний тест із медіаграмотності реалізовується Національним проєктом із медіаграмотності "Фільтр", Міністерством культури та інформаційної політики України разом із програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність".
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