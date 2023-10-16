В Україні вдруге проведуть національний тест з медіаграмотності

25 жовтня в Україні відбудеться щорічний тест із медіаграмотності.

Його проводитимуть вже вдруге, зазначають у Міністерстві освіти та науки.

Тест можна скласти о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише 1 раз на платформі Typeform.

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"Тривалість опитування 45 хвилин, після закінчення ви одразу побачите свій результат", – кажуть у МОН.

Організатори обіцяють опублікувати правильні відповіді на сайті "Фільтр" 26 жовтня.



"Справжні гуру медіаграмотності отримають сертифікати, що підтверджують їхні знання", – додають організатори.

Вони зазначають, що учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки від партнерів. Переможців оголосять 1 листопада.

Нагадаємо, минулого року також проводили тест з медіаграмотності. Однак, було лише 3 сесії тривалістю 30 хвилин.

У ньому взяли участь понад 30 тисяч учасників, і половина з них встигла відповісти на усі запитання.

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Національний тест із медіаграмотності реалізовується Національним проєктом із медіаграмотності "Фільтр", Міністерством культури та інформаційної політики України разом із програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність".