Телескоп Хаббл сфотографував віддалену галактику в неймовірних кольорах. ФОТО

Телескоп NASA Хаббл сфотографував галактику за 78 мільйонів світлових років від Землі у неймовірних кольорах.

Про це пише NASA.

На зображенні видно зоряні спіральні рукави NGC 6951. Ця галактика розташована у сузір’ї Цефея.

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Її окремо відкрили у 1878-му та 1877-му американський і франзуцький астрономи Люїс Світ і Жером Коджа.

"NGC 6951 інтригує науковців своєю зоряною історією. Галактика мала найвищі темпи зореутворення близько 800 мільйонів років тому, а потім затихла на 300 мільйонів років, перш ніж знову почали народжуватися зірки", – пишуть в NASA

Фото: NASA

На зображенні видно турбулентні області газу темно-червоного кольору. Вони оточують зоряні скупчення у вигляді синіх шпильок.

Астрономи відносять NGC 6951 до Сейфертівських галактик ІІ-го типу, які випромінюють велику кількість інфрачервоного випромінювання та мають рухому газоподібну речовину поблизу свого центру.

Інші відносять її до галактик з низькою іонізацією ядерної емісійної області (LINER), які схожі на попередню, але мають більш холодне ядро. Саме воно випромінює слабо іонізовані або нейтральні атоми, такі як кисень, азот і сірку.

У центрі галактики розташована надмасивна чорна діра, оточена кільцем із зірок, газу та пилу. Припускають, що кільце має вік від 1 до 1,5 млрд років.

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Крім того, деякі зірки зазнали вибухів і стали надновими. Вчені продовжують вивчати галактику, щоб краще зрозуміти середовище їх утворення.

Раніше телескоп Хаббла сфотографував карликову галактику.