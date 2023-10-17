В Амазонці зафіксували рекордно низький рівень води через посуху

У найбільш густонаселеному місті регіону Порт Манаус на місці злиття річок Ріо-Негро і Амазонки рівень води сягнув рекордно низьких 13,59 метра через посуху.

Це найнижчий рівень річки з початку ведення записів у 1902 році, пише Reuters.

"У нашій громаді три місяці без дощу. Набагато спекотніше, ніж у минулі посухи", – сказав житель села в тропічному лісі Педро Мендонка.

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Попередній мінімум фіксували у 2010 році, однак зараз ситуація погіршилась.

Місцеві мешканці також скаржаться на діарею, блювоту і підвищення температури у дітей через нестачу питної води.



Міністерство науки Бразилії "звинувачує" у проблемі посухи цьогорічний кліматичний феномен Ель-Ніньо, який спричиняє екстремальні погодні умови в усьому світі. Посуха триватиме щонайменше до грудня, додають у міністерстві.

За даними агентства цивільної оборони, станом на 16 жовтня через падіння рівня річки у містечку Манаус постраждала 481 тисяча осіб.

Волонтери доставили їжу, питну воду та ліки до постраждалих від посухи сіл.

Нельсон Мендонка додав, що до деяких районів все ще можна дістатися на каное, але багато човнів не можуть доставити продовольство річкою, тому більшість товарів привозять на тракторах або доставляють пішки.

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Нагадаємо, через швидке висихання приток Амазонки загинуло понад 100 рідкісних дельфінів. Їх викинуло на берег через високі температури у водоймі.