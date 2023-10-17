"За 8 років трохи змінився": у Рівному чоловік хотів скласти іспит з водіння замість сусіда

У Рівному чоловік намагався скласти іспит з водіння замість свого сусіда. Він надав чужі документи й переконував, що "що за вісім років трохи змінився".

Про цей випадок повідомили у Сервісному центру МВС Рівненщини.

До установи житель одного із сіл області звернувся, щоб скласти практичний іспит з водіння.

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Із собою він приніс паспорт, ідентифікаційний код та медичну довідку сусіда.

Фото: Сервісний центр МВС у Рівненській області

"Мав благі наміри – виручити знайомого. Наші адміністратори одразу запідозрили щось неладне, глянувши лише на фото в паспорті. Чоловік намагався довести, що за вісім років трохи змінився на обличчі і світлина вже давня, проте все ж довелося спілкуватися з поліцією", – розповідають в установі.

Як зазначає речниця Сервісного центру МВС у Рівненській області Ярослава Княжицька у коментарі для "Суспільного", це перший такий випадок на Рівненщині з 2019 року.

"Якщо подивитися на паспорт, видно, що людина не схожа. Коли його перепитали, який ваш рік народження, то він навіть правильно рік не сказав.

Були випадки, що приходили з підробленими медичними довідками, з підробленими водійськими посвідченнями та хотіли замінити на новий зразок. Такі випадки були, а це – вперше. Якщо такі факти виявляємо, то одразу викликаємо поліцію", – пояснює речниця.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Вінниці чоловіка підловили на нечесній спробі скласти теорію з водіння – він начепив на себе чотири мікрогаджети.