Комп’ютерна гра про козаків від школяра з Волині перемогла на міжнародній виставці винаходів

Українська компʼютерна гра про козаків, яку розробив школяр з Волині, перемогла на міжнародній виставці винаходів INOVA-2023 у Хорватії.

Цьогоріч золоту медаль конкурсу виборов Тарас Гембік, учень Камінь -Каширського ліцею №1 імені Євгена Шабліовського, який захоплюється програмуванням, повідомляє Мала академія наук.

Хлопець розробив комп'ютерну гру "Cossack Steppes", яка розповідає про культуру, побут та історичні події часів козацтва, під керівництвом викладача Сергія Тішкова.

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Тарас розповів, що ідея гри виникла 16 лютого минулого року, у День єднання. Хлопець хотів створити щось, що допомогло б розповісти історію України всьому світу.

"За задумом, вона дає можливість пережити певну історичну подію та взяти участь у битві від першої особи. У навчальному першому епізоді гравець знайомиться зі світом гри та управляє хлопчиною, який втік із кріпацтва.

Опісля, коли користувач проходить кілька рівнів, що навчать його битися на шаблях, стріляти з лука чи рушниці, матиме змогу грати за персоналій із нашої історії, як-от за Богдана Хмельницького", – коментував Тарас.

Фото: МАН

Також "Cossack Steppes" розповідає про культуру, звичаї, господарство, стиль життя та навіть харчування українських козаків.

Наприклад, у першому епізоді гравець має приготувати борщ для всього поселення.

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Автор гри каже, що вона може бути цікавою всім, хто хоче більше дізнатися про історію та культуру козацтва.

Зокрема, розробка може бути корисною школярам при підготовці до уроків та іспитів з історії України.

Після перемоги у конкурсі Тарас не планує зупинятись та буде вдосконалювати гру.

"Я поставив собі дуже високу планку: прагну, аби гра була з крутою графікою та технічною базою. Тому нині розробка ще триває. Наразі хочу розширити команду та знайти спонсорів", – каже школяр.

Гра "Cossack Steppes" розповідає про культуру, побут та історичні події часів козацтва

Нагадаємо, INOVA – це міжнародне змагання, яке проходить з 1971 року в Загребі, та один із найдавніших наукових заходів.

Щорічно на виставці юні науковці зі всього світу презентують проєкти в секціях будівництва, електроніки, медицини, довкілля, безпеки, спорту, соціальних інновацій і багатьох інших, кажуть у МАН.

Раніше проєкти українських старшокласників перемогли у конкурсі NASA за програмою шкільних космічних експериментів. Так мінілабораторії українських учнів з Харкова та Одеси полетіли у космос на американському космічному кораблі.