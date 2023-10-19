Комісія з журналістської етики засудила слова телеведучої, яка порівняла поведінку Путіна з аутизмом

Комісія з журналістської етики засудила висловлювання ведучої єдиного телемарафону, яка порівняла поведінку Путіна з аутизмом.

18 жовтня 2023 року ведуча Ольга Нємцева спілкувалася в ефірі з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

Експерт говорив про поведінку Путіна під час візиту у Китай, і зазначив, що російський диктатор сам придумав те, що Україна готова на переговори з РФ.

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"Це ще одна ознака того, що людина вже абсолютно усвідомлює, що є ізолянтом"", – сказав Подоляк.

Скриншот з ефіру Подоляка та Нємцової

У відповідь ведуча сказала: "Так, дуже схоже на аутизм".

Комісія з журналістської етики висловила стурбованість і засудила "практику стереотипізації людей з аутизмом".

"Це є грубим порушенням журналістської етики. Такі слова поширюють упередження до людей з аутизмом та можуть містити ознаки мови ворожнечі, а зрештою призвести до дискримінації", – йдеться у заяві комісії.

У комісії наголосили, що розлади аутистичного спектра – це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

"Безумовно, варто обговорювати поведінку та надавати оцінку діям російського диктатора Володимира Путіна, який з 2014 року розпочав кровопролитну військову агресію в Україні. Однак, робити це у недискримінаційний спосіб відносно людей з аутизмом", – кажуть у комісії.

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Утім, як повідомив "Детектор медіа", ввечері 18 жовтня ведуча в ефірі телемарафону попросила вибачення у глядачів.

"Я хочу сказати, що в розмові з Михайлом Подоляком припустилася помилки. Прошу вибачення. Моя ремарка була недоречною", – сказала Ольга Нємцева.

Аутизм – це порушення розвитку, спричинене відмінностями в мозку. Люди з аутизмом часто мають проблеми з соціальними комунікаціями та взаємодією, а також обмежену або повторювану поведінку чи інтереси.

Раніше ми писали про те, як розпізнати ознаки аутизму у дітей різного віку.