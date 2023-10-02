Льотній академії НАУ пропонують співпрацю з Харківським університетом Повітряних Сил

Льотна академія Національного авіаційного університету та Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба планують об'єднати зусилля задля підготовки авіаційного персоналу.

Про це повідомляють в Національному авіаційному університеті. Водночас у Льотній академії НАУ розповіли "УП. Життя", що про такі плани не чули.

"В рамках реалізації стратегії розвитку авіації України, начальник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Андрій Бережний звернувся до Директора Льотної академії Національного авіаційного університету Володимира Максимова", – йдеться у повідомленні.

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За словами очільника Харківського вишу, внаслідок співпраці хочуть створити резерв авіаційного персоналу.

Фото: НАУ

На сайті НАУ зазначають, що адміністрація НАУ пропозицію прийняла. Наразі в закладі ініціювали процес перемовин й зустрічі щодо обговорення усіх аспектів подальшої співпраці.

Утім, у коментарі "УП. Життя" керівниця центру громадських зв’язків Льотної академії НАУ Олена Ковальова розповіла, що про перемовини з Харківським вишем не знає.

"Не знаю, чому ви пов’язуєте плани Кабміну про реорганізацію НАУ та цю подію. Наразі в нас немає ніяких офіційних документів щодо будь-чого", – додала Ковальова.

Раніше джерело в МОН повідомило "УП. Життя", що найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві.

Попередньо планується розподіл НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) й окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

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Водночас у НАУ попросили цього не робити й висунули свої прохання.