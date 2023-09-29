У НАУ відреагували на ймовірну реорганізацію закладу: просять цього не робити

У Національному авіаційному університеті (НАУ) в Києві відреагували на плани уряду найближчим часом реорганізувати навчальний заклад.

В НАУ виснули прохання зупинити розгляд Кабміном проєкт розпорядження про реорганізацію закладу, зазначають на сайті університету.

28 вересня на загальноуніверситетських зборах НАУ ухвалили рішення про підготовку звернення до президента, керівника Верховної Ради, прем’єр-міністра, міністра освіти і науки щодо "недопущення знищення шляхом реорганізації потужного авіаційного закладу освіти".

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За підсумком зібрання проситимуть зупинити розгляд Кабінетом Міністрів проєкту розпорядження "Про реорганізацію Національного авіаційного університету".

Керівництво НАУ на всеукраїнському зібранні 28 вересня. Фото: НАУ

Відповідний проєкт розпорядження просять направити до трудових колективів Національного авіаційного університету та Льотної академії НАУ "для демократичного розгляду та погодження".

В університеті планують вивчити можливі наслідки реорганізації та "прийняти висновки щодо доцільності реорганізації у запропонованому проєктом вигляді".

У зібранні, зокрема, взяв участь ректор НАУ Максим Луцький.

Раніше "Українській правді. Життя" повідомило джерело в МОН, що найближчим часом уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету через низку проблем у виші.

Зокрема, планується розподіл НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) і окремого закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

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"Запланована реорганізація НАУ не вплине на хід навчального процесу в університеті і передбачається збереження наявного рівня заробітних плат професорсько-викладацького складу – навіть його поступове збільшення, якщо деградацію університету вдасться зупинити", – зазначив співрозмовник УП.

Фото: НАУ

Нагадаємо, в липні цього року міністр освіти Оксен Лісовий оголосив догану ректору НАУ. Пізніше в НАУ повідомили, що будуть оскаржувати догану ректору Луцькому.