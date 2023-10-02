Оголосили дату, коли проведуть радіодиктант національної єдності-2023

Цьогоріч радіодиктант національної єдності відбудеться у День української писемності та мови, який вперше відзначатимуть 27 жовтня.
Радіодиктант наживо транслюватиметься з 11:00 в:
- ефірі телеканалу "Суспільне Культура";
- на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура";
- на YouTube-каналі "Українського Радіо";
- на Facebook-сторінках "Суспільного".
Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі наразі у "Суспільному" наразі не повідомляють.
|Фото: petrograd99/Depositphotos
Долучитися до диктанту може кожен охочий.
"Радіодиктант – це проєкт, головна мета якого не стільки перевірка грамотності, скільки єднання довкола української мови. Під час війни це особливо актуально.
Знаково, що за годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом!" – повідомила координаторка проєкту Юлія Шелудько.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови.
Нагадаємо, торік радіодиктант писала рекордна кількість людей.
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