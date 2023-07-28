Зеленський підписав указ про перенесення Днів української писемності, козацтва та усиновлення

Володимир Зеленський підписав указ про перенесення Дня української писемності, Дня українського козацтва, Дня усиновлення та деяких інших свят.

Відповідні зміни до інших указів президента внесли 28 липня, і вони набули чинності в цей же день.

Тепер День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня замість 9 листопада.

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День Українського козацтва буде першого жовтня, а не 14-го, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня замість 28-го.

Фото ілюстративне: tanya69 /Depositphotos

День усиновлення відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності припадатиме на 15 липня замість 28-го, відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський також підписав закон про перенесення дат державних свят, зокрема Різдва.

Раніше ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а УГКЦ – на григоріанський.