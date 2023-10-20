На окупованій Луганщині росіяни відкривають центри підготовки підлітків до фронту – ОВА

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2421
20 жовтня 2023

За даними української влади, на тимчасово окупованій Луганщині та в інших загарбаних регіонах росіяни відкривають центри для підготовки підлітків до фронту.

На першому етапі росіяни планують залучити до війни близько чотирьох тисяч юнаків від 14 до 17 років, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Підлітків готуватимуть до війни за конкретними спеціальностями, в яких у загарбників відчувається брак.

Реклама:

"Навчальним закладам розподілять спеціалізації, за якими ті організовуватимуть підготовку", – йдеться у повідомленні ОВА. 

 Фото: IndividualOne/Depositphotos

Також окупанти контролюють активність дітей у мережі та наказують вчителям втягувати їх у пропагандистські рухи.

"Росіяни посилюють контроль над молоддю. Вчителям у школах наказали контролювати інформаційну активність дітей та втягувати їх у пропагандистські рухи.

Освітяни доноситимуть на учнів, якщо ті писатимуть щось "протиправне", на їхню думку, в інтернеті", – кажуть в ОВА.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах.

Реклама:

А у Криму окупанти планують залучити кожного десятого школяра до "Юнармії". Також загарбники на півострові вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами.

Читайте також: Окупанти возять українських дітей з ТОТ на "просвітницькі маршрути" до Росії – омбудсмен


Реклама:


Реклама:
 0
Суспільство

Вакцини – безпечні, а хвороби – ні: 5 аргументів на користь щеплення

За підтримки USAID
 4703
КУЛЬТУРА

"Якщо музей потрібен, тільки щоб привести гостей, – створіть краще склад": директор Національного музею історії Федір Андрощук

Марія Кабацій, Тетяна Пушнова
 3061
Суспільство

"Якщо пів кроку назад – то лише для розгону": історія протезованого ветерана, що здолав Чорногірський хребет

Вікторія Андрєєва