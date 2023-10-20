На окупованій Луганщині росіяни відкривають центри підготовки підлітків до фронту – ОВА

За даними української влади, на тимчасово окупованій Луганщині та в інших загарбаних регіонах росіяни відкривають центри для підготовки підлітків до фронту.

На першому етапі росіяни планують залучити до війни близько чотирьох тисяч юнаків від 14 до 17 років, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Підлітків готуватимуть до війни за конкретними спеціальностями, в яких у загарбників відчувається брак.

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"Навчальним закладам розподілять спеціалізації, за якими ті організовуватимуть підготовку", – йдеться у повідомленні ОВА.

Фото: IndividualOne /Depositphotos

Також окупанти контролюють активність дітей у мережі та наказують вчителям втягувати їх у пропагандистські рухи.

"Росіяни посилюють контроль над молоддю. Вчителям у школах наказали контролювати інформаційну активність дітей та втягувати їх у пропагандистські рухи.

Освітяни доноситимуть на учнів, якщо ті писатимуть щось "протиправне", на їхню думку, в інтернеті", – кажуть в ОВА.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах.

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А у Криму окупанти планують залучити кожного десятого школяра до "Юнармії". Також загарбники на півострові вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами.