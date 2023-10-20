Пріоритет у ветеранів та ВПО: як формуватимуть резерв працівників закладів освіти на деокупованих територіях

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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20 жовтня 2023

Кабмін ухвалив порядок формування кадрового резерву працівників для роботи у закладах освіти на деокупованих територіях України. Зокрема, пріоритет буде у ветеранів та внутрішніх переселенців. 

Про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки. 

Такий крок має допомогти у відновленні освітнього процесу на звільнених територіях. 

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Відбір працівників буде здійснюватися на добровільній основі.  

Фото: Milkos/Depositphotos

Пріоритет для призначення на посаду матимуть:

  • ветерани війни;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, які обіймали цю посаду до окупації;
  • особи, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти.

Кадровим резервом управлятиме "Інститут освітньої аналітики".

"Сформований кадровий резерв дасть можливість оперативно реагувати й вчасно забезпечувати заклади освіти керівним, адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним персоналом, який відновить роботу на деокупованих територіях", – кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, у МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів, що вступали на бюджет цьогоріч.

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