Пріоритет у ветеранів та ВПО: як формуватимуть резерв працівників закладів освіти на деокупованих територіях

Кабмін ухвалив порядок формування кадрового резерву працівників для роботи у закладах освіти на деокупованих територіях України. Зокрема, пріоритет буде у ветеранів та внутрішніх переселенців.
Про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки.
Такий крок має допомогти у відновленні освітнього процесу на звільнених територіях.
Відбір працівників буде здійснюватися на добровільній основі.
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Пріоритет для призначення на посаду матимуть:
- ветерани війни;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, які обіймали цю посаду до окупації;
- особи, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти.
Кадровим резервом управлятиме "Інститут освітньої аналітики".
"Сформований кадровий резерв дасть можливість оперативно реагувати й вчасно забезпечувати заклади освіти керівним, адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним персоналом, який відновить роботу на деокупованих територіях", – кажуть у міністерстві.
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