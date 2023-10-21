Осінні канікули 2023: коли розпочнуться в школах у різних регіонів України

Традиційно наприкінці жовтня школярі йдуть на тиждень відпочинку – осінні канікули.

Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту", за навчальний рік учні повинні мати щонайменше 30 днів відпочинку: осінні, зимові та весняні канікули.

Дати цих канікул визначає адміністрація кожної школи індивідуально. Департаменти освіти області можуть лише рекомендувати, коли школярам йти на відпочинок. Рішення ухвалюють відповідно до безпекової ситуації та початку опалювального сезону.

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Кілька громад цьогоріч обрали варіант, коли учні не підуть на осінні канікули, натомість довше відпочиватимуть взимку.

Коли починаються осінні канікули і скільки вони триватимуть в різних областях дізнавалася "УП.Життя".

Київ

Осінні канікули у школах Києва розпочнуться 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня включно. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 23 жовтня в Києві для школярів розпочнуться осінні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання", – заявив Валентин Мондриївський.

Київська область

В Київській ОДА на запит "УП.Життя" відповіли, що кожен навчальний заклад самостійно вирішує, чи йтимуть учні на осінні канікули і коли саме.

Наприклад, у Переяславській громаді школярі не підуть на осінні канікули, натомість зимові триватимуть довше, заявив начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петро Ярмоленко.

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Волинська область

Учням Волинської області рекомендуються йти на канікули з 30 жовтня по 5 листопада, повідомила начальниця управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації Наталія Матвіюк у коментарі журналістам "Волинської служби новин".

"Оскільки територіальні громади та заклади освіти мають автономію, то вони самі вирішують, коли розпочинати та завершувати їх", – додала Матвіюк.

Львівська область

У школах Львівщини осінні канікули також відбудуться, проте громади обрали різні дати.

Раніше за всіх на канікули підуть школярі Комарнівської громади, там канікули розпочнуться вже з 16 жовтня. Інші громади здебільшого розпочнуть канікули 23 або 30 жовтня, зазначили у Департаменті освіти Львівської ОДА.

Водночас чотири громади взагалі не будуть мати осінніх канікул. Вони вирішили збільшити зимові канікули для економії енергоресурсів.

Тернопільська область

На Тернопільщині кожна школа індивідуально буде приймати рішення щодо осінніх канікул. Школярі у більшості шкіл Тернополя з початку вересня вчаться по суботах, повідомляв мер в ефірі місцевого радіо.

Серед причин: підвищена захворюваність восени й можливий карантин та безпекова ситуація, а саме ймовірна відсутність електроенергії взимку через атаки на енергетичну інфраструктуру.

Івано-Франківська область

Департамент освіти та науки Івано-Франківської громади рекомендував навчальним закладам організувати навчальний процес у два семестри і зробити довші канікули взимку, тобто навчатись аж до Різдва, яке цьогоріч вперше всією країною відмічатимуть 25 грудня, повідомила в коментарі "УП.Життя" директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

"Але коли мають починатися осінні та весняні канікули – керівництво кожного закладу вирішує самостійно, а на рекомендації від Міністерства освіти та Департаменту освіти навчальні заклади можуть просто опиратися", – додала Вікторія Дротянко.

Рішення про довші зимові канікули прийняли, виходячи з прогнозів про важку зиму та можливі відключення електроенергії. Дану рекомендацію проговорили з керівниками закладів освіти, окремо розглядають варіанти потижневих канікул для учнів початкової школи.

Школярам Івано-Франківської області рекомендували відмовитися від осінніх канікул. nito103/Depositphotos

Хмельницька область

Для більшості закладів Хмельницької громади канікули розпочнуться з 23 жовтня і триватимуть до 29.

Окремі заклади будуть йти на канікули в два етапи: поки одні учні школи навчатимуться, інші – будуть відпочивати, розповіла місцевому виданню Vsim очільниця департаменту освіти і науки Ольга Кшановська.

Одна зі шкіл громади вирішила зовсім не йти на осінні канікули.

Вінницька область

Більшість шкіл області підуть на осінні канікули з 23 по 29 жовтня.

Частина шкіл вирішили розпочати канікули пізніше - з 30 жовтня по 5 листопада.

Проте кілька громад вирішили приєднати тиждень осінніх канікул до зимових, тож у цих школах до кінця навчального семестру учні будуть вчитися без відпочинку, повідомили "УП.Життя" в Департаменті освіти і науки Вінницької ОДА.

Житомирська область

У школах Житомирської ОТГ учні підуть на осінні канікули з 21 по 29 жовтня, повідомили у Департаменті освіти Житомирської міської ради.

Кіровоградська область

Школи трьох громад на Кіровоградщині відмовилися від осінніх канікул та перенесли їх на зиму.

Зокрема, це 36 шкіл Кропивницького, 23 школи Кетрисанівської громади та 4 школи Кропивницького району. Про це повідомила "Суспільному" начальниця відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти обласного департаменту освіти Світлана Янкул.

Полтавська область

У школах Полтавщини учням рекомендують йти на осінні канікули з 23 по 29 жовтня.

Черкаси

Ще у серпні цього року заступниця міського голови Черкаської міської ради повідомила, що школярі підуть на осінні канікули з 30 жовтня по 5 листопада.

Дніпро

У Дніпрі осінні канікули пройдуть з 30 жовтня по 5 листопада, повідомляє Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Харків

У Харкові осінні канікули розпочнуться 23 жовтня і триватимуть по 29 жовтня.

Переважна більшість загальноосвітніх навчальних закладів області прийняли рішення розпочати осінні канікули також з 23 жовтня.

Ще 15 громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня, повідомили в Харківській ОВА.

Чернігів

У кількох школах Чернігова осінні канікули будуть з 23 по 31 жовтня, зокрема у Чернігівській загальноосвітній школі №3 та №7.

Рівне

Ліцеї та гімназії Рівного підуть на осінні канікули з 23 по 29 жовтня, повідомили в управлінні освіти міста.

Чернівці

Частина шкіл Чернівців піде на канікули з 23 по 27 жовтня. Ще частина – з 30 жовтня по 3 листопада, повідомили у Чернівецькому міському управлінні освіти.

Мукачеве, Закарпатська область

Згідно рішень педагогічних рад закладів освіти та рекомендацій Управління освіти, культури, молоді та спорту, школярі Мукачева не будуть йти на осінні канікули, натомість місяць відпочиватимуть взимку з 22 грудня по 22 січня, повідомили у міській раді.