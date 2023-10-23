В Португалії помер найстаріший у світі пес Бобі: йому був 31 рік і 165 днів

У Конкейросі на півдні Португалії помер найстаріший у світі пес Бобі – він прожив 31 рік і 165 днів.

Про смерть чотирилапого повідомила ветеринарна лікарка Карен Бейкер, а також Книга Рекордів Гіннеса.

"Вчора ввечері цей милий хлопчик полетів на своїх крилах. Незважаючи на те, що він пережив кожну собаку в історії, його 11 478 днів на землі ніколи не вистачило б для тих, хто його любив.

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Нехай Бог тобі допомагає, Бобі. Ти навчив світ усього, чого навіть не міг", – написала Карен.

Фото: Dr. Karen Becker

Пес Бобі з Португалії – чистокровний представник португальських собак-охоронців Рафейро ду Алентежу, середня тривалість життя яких становить 12-14 років.

Бобі народився 11 травня 1992 року в сім’ї Леонеля Кости, якому на той момент було лише 8 років.

Хлопчик разом з братами врятував песика від дорослих, які хотіли умертвити всіх цуценят із приплоду.

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Бобі став справжнім членом сім’ї та все життя мешкав вдома у Леонеля.

У лютому 2023-го Бобі став найстарішим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Він побив майже столітній рекорд, а також став найстарішим відомим псом в історії.

У травні цього року сім'я Бобі влаштувала вечірку з нагоди його 31-го дня народження.

Собаку-рекордсмена часто запрошували на різні заходи. Ще минулого тижня Бобі приходив до однієї з португальських шкіл, де разом з дітьми "святкував" Всесвітній день тварин.

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Фото: Luis Boza/Anadolu Agency/ GettyImages

Господар Бобі Леонель Коста розповідав, що його улюбленець ніколи не сидів на ланцюгу, а вільно гуляв на природі у спокійному середовищі подалі від міст.

"Коли ми спитали Леонеля, який його рецепт для унікально довгого життя Бобі, він відповів: "Гарне харчування, постійний контакт з природою, свобода відкривати своє середовище, стабільна ветеринарна допомога та любов. Бобі знає, що його дуже люблять", – додає ветлікарка.