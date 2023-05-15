Найстаріший пес у світі відсвяткував 31-річчя: історія рекордсмена Бобі

Найстаріший живий собака у світі відсвяткував свій 31-й день народження.

Пес Бобі з Португалії народився 11 травня 1992 року, а в лютому 2023-го став найстарішим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Сім'я Бобі влаштувала вечірку з нагоди його дня народження у будинку в Конкейросі на півдні Португалії, повідомляє CNN.

Історію собаки-рекордсмена розповідає Книга рекордів Гіннеса.

"Через два тижні після оголошення Спайка найстарішим собакою в світі, Книга рекордів Гіннеса отримала докази того, що існує ще один набагато старший собака.

Насправді, Бобі – не просто найстаріший з нині живучих собак, він найстаріший з усіх собак в історії", – кажуть в організації.

Який він – найстаріший пес у світі?

Найстаріший у світі пес Бобі з Португалії відсвяткував 31-й день народження

Бобі – чистокровний Рафейро ду Алентежу. Це португальська порода собак-охоронців худоби, середня тривалість життя яких становить 12-14 років.

Португальський пес побив майже столітній рекорд: попереднім найстарішим псом був австралійським пастуший пес Блуї, який народився у 1910 році та дожив до 29 років і 5 місяців.

Пес прожив усе своє життя з родиною Коста в селі Конкейрос в окрузі Лейрія, Португалія. Коли Бобі народився, його власнику Леонелю було 8 років.

Леонель розповів, що песик народився у сараї, де його сім'я зберігала дрова. Бобі був одним із чотирьох цуценят-самців, якому пощастило вижити.

"Мені було вісім років. Мій батько був мисливцем, і у нас завжди було багато собак.

На жаль, у той час для старших людей, які не могли мати більше тварин вдома, було нормально закопувати тварин у яму, щоб вони не вижили" – розповідає 38-річний Леонель Коста.

Бобі дуже товариський і любить проводити час із друзями-котами

Наступного дня після народження цуценят батьки Леонеля зайшли до кімнати і швидко забрали їх, поки мати малюків Гіра не бачила.

Однак, поспішаючи, вони не помітили, що залишили одне цуценя позаду. Леонель і його брати були дуже засмучені, але потім помітили, що Гіра продовжує ходити до сараю.

Хлопці простежили за собакою і знайшли Бобі. Йому пощастило уникнути долі інших цуценят, оскільки його не помітили серед дров.

Леонель з братами вирішили тримати існування Бобі в таємниці. Коли батьки Леонеля нарешті знайшли Бобі, цуценя вже розплющило очі. Тепер Бобі був частиною сім'ї.

"Ми знали, що коли собака розплющить очі, мої батьки більше не будуть ховати його. Коли вони дізналися, що ми вже знали, то дуже кричали і карали нас, але це було того варте і не дарма!" – каже Леонель.

Бобі став найстарішим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса

Леонель вважає, що довголіттю улюбленого собаки сприяє "спокійне, мирне середовище" подалі від міст.

Бобі ніколи не був на ланцюгу і завжди міг вільно гуляти лісами та сільськогосподарськими угіддями, що оточують будинок родини Коста.

Леонель описує Бобі як "дуже товариського", оскільки він виріс з багатьма іншими тваринами.

У похилому віці Бобі вже не такий авантюрний, як у молодості. Песику важко ходити, тож він здебільшого проводить час на задньому дворі зі своїми друзями-котами.

Зір Бобі також погіршився, тому інколи він натикається на перешкоди під час прогулянок.

Вірний пес Бобі любить відпочивати біля каміну та лежати на ліжку після їжі

Через свій вік Бобі відпочиває більше, ніж раніше, і любить полежати в ліжку після їжі. У холодні дні він любить відпочивати біля вогнища.

Бобі завжди їсть "людську їжу", але без приправ, і п’є близько літра води на день.

Дату народження Бобі підтвердила Ветеринарна медична служба муніципалітету Лейрії, а також SIAC – урядова база даних домашніх тварин.

Однак Леонель не думав, що Бобі стане найстарішим собакою у світі, коли подавав заявку до Книги рекордів Гіннеса.

"Я ніколи не думав реєструвати Бобі, щоб побити рекорд, тому що, на щастя, наші тварини завжди жили багато років", – пояснив чоловік.

Мати Бобі, Гіра, дожила до 18 років, а інша їхня собака Чікоте дожила до 22 років. Коли Бобі потрапив до Книги рекордів, йому було 30 років та 266 днів. Зараз старенький уже відствяткував 31-річчя.