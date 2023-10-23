З 2026 року NASA планує будувати у Кремнієвій долині космічний центр за $2 млрд

У Кремнієвій долині побудують космічний центр за 2 мільярди доларів, над створенням якого вчені працюють понад 20 років.

Про плани будівництва оголосили університет Берклі у Каліфорнії та відділення NASA під назвою дослідницький центр Еймса, повідомляє Space.

Будівництво може розпочатися вже у 2026 році після успішного завершення екологічної експертизи.

Реклама:

Космічний центр Берклі має стати епіцентром розвитку в різних галузях, від космічної робототехніки і планетології до автоматизованої авіації.

За словами членів команди, він стане тренувальним майданчиком для наступного покоління космічних фахівців – від інженерів і дослідників до бізнес-лідерів у космічній індустрії.

"Місія NASA є подвійною: надихати наступне покоління дослідників і поширювати наші технології та наші дослідження для суспільної користі", – сказав директор NASA в Еймсі Юджин Ту.

Фото: Field Operations and HOK, Moffett Partners, LLC

Каліфорнійський університет планує зайняти близько 10% офісних приміщень і науково-дослідних об'єктів нового центру площею 130 тисяч м².

Співпраця між Каліфорнійським університетом та NASA в Еймсі щодо Космічного центру Берклі триває вже понад два десятиліття.

Реклама:

Планується, що у космічному центрі приватні компанії зможуть працювати разом з викладачами та студентами університету Берклі, а також дослідниками космічного агентства.

Вчені зможуть проводити високотехнологічні дослідження та розробляти інновації в галузі авіації, клімату, освоєння космосу тощо.

Нагадаємо, також у США планують до 2026 року вивести на орбіту космічну ракету з ядерним двигуном.