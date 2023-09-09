Як новий супертелескоп NASA шукатиме життя за межами Сонячної системи

Науковці роками намагаються знайти ознаки позаземного життя. Для цього ретельно вивчають виявлені планети в межах Сонячної системи. Але у NASA поступово виходять на новий рівень.

Щоб краще вивчити космос, облаштовують новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. За допомогою нього вчені досліджуватимуть планети за межами Сонячної ситеми. І планування нової обсерваторії продовжується, пише Space.com.

Habitable Worlds Observatory – наступний великий проєкт NASA після космічного телескопа Джеймса Вебба.

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Він допоможе виявляти ознаки життя в екзопланетах – планетах за межами Сонячної системи. Останніми роками їх виявили чимало. За підрахунками NASA, лише в системі Чумацький шлях є кілька мільярдів таких, які схожі розмірами на Землю.

Вони розташовані у придатних для життя зонах своїх зірок, у регіонах, де температура потенційно дозволяє існування води в рідкому стані.

Проте дослідники планують звернути увагу також на інше. За словами головного технолога програми дослідження екзопланет NASA Ніка Сіглера, в атмосфері цих планет шукатимуть кисень, метан, водяну пару та інші сигнали про наявність життя.

Проєкт запропонували у 2020-му році головним пріоритетом NASA. На нього поклали ще одне завдання – нова обсерваторія відіграватиме важливу роль в астрофізичних дослідженнях. Запустити місію планують аж у 2030-2040-х роках.

В основі технологій HWO лежатиме здатність блокувати відблиски зірок, навколо яких обертаються екзопланети. Це дозволить побачити слабші частини зоряного світла, які відбиваються від атмосфери планет.

Це важливо, адже хімічні елементи та сполуки поглинають і випромінюють світло на унікальних довжинах хвиль.

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Щоб блокувати надлишок зоряного світла, є 2 способи. Перший – світловий блок, який розгортався б із HWO після запуску у вигляді масивної парасольки з формою соняшника. Другий – використання внутрішнього зоряного екрана, який звуть коронограф – такі телескопи потрібні для блокування світла від яскравої фотосфери Сонця. За допомогою цього вивчають туманну зовнішність атмосфери цієї зірки.

За словами Сіглера, наразі у NASA фокусуються на технології коронографів, притаманним кільком іншим телескопам. Також одна з ідей для блокування світла від далекої зірки передбачає розміщення дзеркала всередині коронографа, яке можна деформувати. Це дозволить контролювати сонячні промені.

Схожа технологія буде і в Римському космічному телескопі імені Ненсі Грейс, яку планують запустити не пізніше 2027 року. За допомогою нього астрономи зможуть бачити газові гіганти у мільярди разів слабші за свої зірки. Це стане важливим кроком для втілення проєкту HWO у реальність.

Наразі вчені також шукають екзопланети, схожі на Землю. За ним буде спостерігати майбутній телескоп.

Раніше ми розповідали про виявлення планети, яка може бути потенційно придатною для життя за 31 світловий рік в Землі.