УГКЦ спростувує заяву про звільнення керівництва храму, де знімали кліп Жадана і Соловій

ОНОВЛЕНО 27.10.2023 20:55

Священник Юстин Бойко повідомив, що в Андріївську греко-католицьку церкву у Львові, де знімали кліп Сергія Жадана та Христини Соловій, призначать нове керівництво.

Утім, Українська греко-католицька церква спростувала заяву львівського священника виданню Zaxid.net.

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"Ведеться розслідування. Допоки ведеться розслідування, не можуть вноситися якісь зміни в духовному керівництві храму чи в інших моментах. Будь-які виклики потребують рішень. Однак на даний момент не було рішення про нове керівництво. Отці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін", – сказав керівник пресслужби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк..

За словами Квасюка, рішення відсторонювати чи звільняти духовенство в храмі святого Андрія – це рішення протоархимадрита Василіанського чину.

"Коментарі отця Юстина це особисті вислови і думки", – додав він.

Нагадаємо, кліп Жадана і Соловій викликав обурення церкви через те, що там цілувалися дівчата.

Утім, представники храму, де знімався кліп, самі дали на це дозвіл. За словами о. Юстина Бойка, сталася помилка і священники не знали, що саме буде на відео.

"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", – зазначив о. Юстин Бойко.

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Він також заявив, що Андріївську церкву "відмолювали від осквернення".

За словами священника, під час знімання кліпу церква "була осквернена", тому що герої кліпу поверталися спиною до престолу", та ще й "у відвертому одязі".

Нагадаємо, 20 жовтня вийшов кліп гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій на спільну пісню "Серце". Представники церкви, у якій знімали відео, попросили виконавців його видалити. Музиканти заявили, що нічого провокативного в відео немає: кліп – це метафора, а "жодного святотатства у роботі не закладено".