УГКЦ спростувує заяву про звільнення керівництва храму, де знімали кліп Жадана і Соловій

ОНОВЛЕНО 27.10.2023 20:55
Священник Юстин Бойко повідомив, що в Андріївську греко-католицьку церкву у Львові, де знімали кліп Сергія Жадана та Христини Соловій, призначать нове керівництво.
Утім, Українська греко-католицька церква спростувала заяву львівського священника виданню Zaxid.net.
"Ведеться розслідування. Допоки ведеться розслідування, не можуть вноситися якісь зміни в духовному керівництві храму чи в інших моментах. Будь-які виклики потребують рішень. Однак на даний момент не було рішення про нове керівництво. Отці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін", – сказав керівник пресслужби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк..
За словами Квасюка, рішення відсторонювати чи звільняти духовенство в храмі святого Андрія – це рішення протоархимадрита Василіанського чину.
"Коментарі отця Юстина це особисті вислови і думки", – додав він.
Нагадаємо, кліп Жадана і Соловій викликав обурення церкви через те, що там цілувалися дівчата.
Утім, представники храму, де знімався кліп, самі дали на це дозвіл. За словами о. Юстина Бойка, сталася помилка і священники не знали, що саме буде на відео.
"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", – зазначив о. Юстин Бойко.
Він також заявив, що Андріївську церкву "відмолювали від осквернення".
За словами священника, під час знімання кліпу церква "була осквернена", тому що герої кліпу поверталися спиною до престолу", та ще й "у відвертому одязі".
Нагадаємо, 20 жовтня вийшов кліп гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій на спільну пісню "Серце". Представники церкви, у якій знімали відео, попросили виконавців його видалити. Музиканти заявили, що нічого провокативного в відео немає: кліп – це метафора, а "жодного святотатства у роботі не закладено".
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