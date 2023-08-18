На Рівненщині 12-річна дівчина зазнавала сексуального насилля з боку засновника церкви

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 серпня 2023

У Рівненській області 12-річна дівчинка постраждала від сексуального насильства з боку засновника церкви. 

Про те, що трапилося дівчина розповіла батьку, повідомляють в Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем". 

Наприкінці липня до Асоціації звернувся чоловік, який розповів що його дитина постраждала від дій сексуального характеру з боку невідомого йому чоловіка. 

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Однак він не знав, як правильно вчинити, оскільки такі дії відбувались тривалий час та, за словами доньки, за її згоди. 

Фото: Tinnakorn/Depositphotos

Чоловік звернувся до поліції. 

Після відкриття кримінального провадження, правоохоронці затримали 59–річного засновника релігійної організації. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування). 

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

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У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що нині тривають слідчі дії.  

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"Підозрюваний – місцевий житель. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв. Кримінальне провадження до суду по цій справі ще не скероване", – додала речниця поліції. 

"ЮрФем: підтримка" надає безоплатну юридичну та психологічну допомогу постраждалим від сексуального насильства та гендерної дискримінації. 

Звернутись можна за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 або залишивши заявку на сайті

Раніше ми розповідали кілька способів, як допомогти постраждалим від сексуального насильства під час війни.

Нагадаємо, на Рівненщині вітчима, який неодноразово ґвалтував дівчинку, засудили до довічного ув'язнення. 

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