Львівська архієпархія УГКЦ заборонила знімати кліпи у храмах без дозволу архієпископа після скандалу

Львівська архієпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах без дозволу архієпископів після скандалу навколо кліпу Сергія Жадана і Христини Соловій.

Про це повідомив Архієпископ і Митрополит Львівський Ігор Возьняк в офіційній заяві на сайті Львівської архієпархії УГКЦ.

"Наголошую, сьогодні, 27 жовтня, Василіанський Чин не проголошував жодної іншої офіційної заяви, крім перепрошення за допущення зйомок кліпу в храмі святого апостола Андрія. Архиєпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія.

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Надалі, без благословення місцевого ієрарха, не дозволено знімати кліпи у храмах! Вірні очікують від монахів Василіан більш конкретних дій та належних висновків", – заявив архієпископ.

Раніше гурт "Жадан і Собаки" та Христина Соловій зняли кліп "Серце" у львівській церкві св. Андрія Первозванного.

Однак після виходу кліпу УГКЦ попросила музикантів видалити його через "антихристиянські цінності" – зокрема, там були зображені лесбійські поцілунки. Реакції у мережі були неоднозначні.

Ігор Возьняк. Фото: Львівська архієпархія УГКЦ

Після цього у мережі поширилась інформація про звільнення керівництва храму, де зняли кліп – про це повідомив священник Юстин Бойко.

Утім, Українська греко-католицька церква спростувала цю заяву і пояснила, що триває розслідування.

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Також отці Василіяни заявили, що "не бажали отримати, і не отримали, жодної матеріальної винагороди за відеозйомки у храмі св. Андрія".

"Ми не легковажимо Богооб’явленою правдою про людину, створену чоловіком і жінкою (Катехизм Католицької Церкви, nn. 2331-2400).

Отці Василіяни від початку докладають зусиль, щоби не сіялася зневіра та зневага між людьми внаслідок невторопності наших ченців – через це ми просимо вибачення", – додали львівські Василіяни.