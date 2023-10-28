Суд Південної Кореї підтримав заборону на одностатеві інтимні стосунки в армії

Конституційний суд Південної Кореї підтримав закон про заборону одностатевих інтимних стосунків в армії.

Суд заявив, що одностатевий секс може "зашкодити боєздатності військ і підірвати дисципліну", повідомляє ВВС.

Водночас одностатеві стосунки між цивільними особами не є злочином.

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Військова служба в Південній Кореї є обов'язковою для чоловіків віком від 18 до 28 років – вони зобов'язані відслужити близько 20 місяців.

Військовий кримінальний закон не містить прямої згадки про одностатеві стосунки, але забороняє "анальний секс" або "будь-які інші непристойні дії" під час служби.

За порушення цієї статті (92-6) передбачене покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 2 років.

Суд підтримав цей закон вже вчетверте з 2002 року і постановив, що стаття 92-6 є конституційною.

Водночас активісти та правозахисники засудили таке рішення, заявивши, що воно "підживлює насильство і дискримінацію" щодо гомосексуальних військових.

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"Світ просунувся в напрямку ліквідації дискримінації ЛГБТ, але уми конституційних суддів не зробили жодного кроку вперед", – сказав голова корейського Центру з захисту прав військовослужбовців Лім Тхе Хун.

Нагадаємо, в Уганді президент підписав закон, який предбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ.

Раніше в Ірані вперше в історії засудили до страти двох ЛГБТ-активісток.