Міноборони та Мін’юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства

Міністерство оборони та Міністерство юстиції підтримали законопроєкт №9103, який має на меті дозволити українцям укладати реєстровані (цивільні) партнерства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з його ініціаторок, депутатка Інна Совсун.

Раніше у Міноборони виступали проти законопроєкту. У відомстві вважали, що він суперечить Конституції та дискримінує військових, які укладають традиційні шлюби.

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За словами Інни Совсун, відтепер Міноборони "змінило позицію й підтримало законопроєкт".

Мін’юст мало розробити альтернативний закон про реєстровані партнерства. Однак, як зазначає народна депутатка, ця установа вирішила підтримати наявний законопроєкт і вже готує правки до другого читання.

"Як сказало Мін'юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов'язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію.

Міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством. Мета якого – створити правовий механізм захисту прав людини та її основоположних свобод", – каже Совсун.

Відтепер долю законопроєкту вирішуватиме парламент.

Фото: Inna Sovsun/Facebook

Нагадаємо, законопроєкт про цивільні партнерства Інна Совсун подала у Верховну Раду у березні 2023 року. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, якою зможуть скористатися різностатеві й одностатеві пари.

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За законопроєктом цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, але не можуть усиновлювати дітей та брати над ними опіку.

Петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тис. голосів.

Наразі він отримав підтримку чотирьох комітетів Верховної Ради.