На збут наркотиків взяв доньку: в Одесі затримали зловмисника

В Одесі затримали 40-річного чоловіка, який на збут наркотиків взяв із собою дочку. Він поклав до дитячого рюкзака кокаїн, запакований у пачки з-під солодких паличок.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зловмисника затримали на одній із вулиць міста, куди він разом із донькою прибув на таксі.

Реклама:

У нього вилучили майже 1,4 кілограма кокаїну – 680 грамів на місці злочину та 700 грамів під час обшуку помешкання.

Фото: ГУНП в Одеській області

Як розповіла начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська у коментарі для "УП. Життя", дівчинці до 10 років, і про плани батька вона не знала.

Дружина не підозрювала про його наміри.

За словами речниці, раніше чоловік не був судимий.

"Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 5,2 млн гривень", – повідомили у поліції.

Канал постачання наркотику встановлять у ході слідства.

Реклама:

Нагадаємо, в Одесі через отруєння наркотиками померла 14-річна школярка.