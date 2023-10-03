Посол України в США Оксана Маркарова потрапила у список найвпливовіших жінок Вашингтона

Посол України у США Оксана Маркарова потрапила до списку 169 найвпливовіших жінок Вашингтона, які представляють політичну сферу, бізнес, мистецтво, освіту, право, ЗМІ та некомерційні організації.

Оксана Маркарова отримала визнання у номінації "Дипломатія".

"Деякі з цих дипломатів діють від імені найсильніших союзників Америки. Інші відіграють ключову роль на світовій арені, роблячи свою позицію у Вашингтоні помітною", – кажуть автори списку.

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Як йдеться на сайті Washingtonian, 10 років тому список найвпливовіших жінок Вашингтона був не таким довгим. Тепер вплив жінок на різні сфери життя столиці США збільшився.

Оксана Маркарова

Номінанток визначали лідери громадських думок та певних галузей, представники регіональних еліт, корпорацій та некомерційних організацій.

Очолила список перша леді США Джил Байден.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Washington Post присвятив послу України у США Оксані Маркаровій статтю, в якій її назвали "жінкою, яка ніколи не спить". У матеріалі йшлося про те, що дипломатку часто запрошують на світські раути з відомими та заможними людьми, де вона популяризує Україну та розповідає про війну з Росією.

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