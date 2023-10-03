Посол України в США Оксана Маркарова потрапила у список найвпливовіших жінок Вашингтона

Посол України у США Оксана Маркарова потрапила до списку 169 найвпливовіших жінок Вашингтона, які представляють політичну сферу, бізнес, мистецтво, освіту, право, ЗМІ та некомерційні організації.
Оксана Маркарова отримала визнання у номінації "Дипломатія".
"Деякі з цих дипломатів діють від імені найсильніших союзників Америки. Інші відіграють ключову роль на світовій арені, роблячи свою позицію у Вашингтоні помітною", – кажуть автори списку.
Як йдеться на сайті Washingtonian, 10 років тому список найвпливовіших жінок Вашингтона був не таким довгим. Тепер вплив жінок на різні сфери життя столиці США збільшився.
|Оксана Маркарова
Номінанток визначали лідери громадських думок та певних галузей, представники регіональних еліт, корпорацій та некомерційних організацій.
Очолила список перша леді США Джил Байден.
Нагадаємо, у квітні 2023 року Washington Post присвятив послу України у США Оксані Маркаровій статтю, в якій її назвали "жінкою, яка ніколи не спить". У матеріалі йшлося про те, що дипломатку часто запрошують на світські раути з відомими та заможними людьми, де вона популяризує Україну та розповідає про війну з Росією.
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